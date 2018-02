Blockchain wchodzi do polskich banków

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przeprowadziła z bankami testy prototypu platformy zbudowanej przy współpracy z IBM dla trwałego nośnika w oparciu o ogólnie dostępne rozwiązanie technologiczne blockchain, poinformowały KIR i IBM. Pionierski projekt ma zapewnić integralność i niezaprzeczalność dokumentów i komunikacji prowadzonej z klientami

Jeżeli wdrożenie prototypu trwałego nośnika opartego o rozproszony rejestr przyniesie oczekiwane rezultaty, planujemy rozwinąć ten system do w pełni funkcjonalnego rozwiązania, ułatwiającego spełnienie wymogów zgodności prawnej w obszarze komunikacji z klientem. Wyniki testów wydajnościowych pokazują, że technologia ta jest wystarczająco stabilna, aby sprostać wszelkim wymaganiom biznesowym - powiedział wiceprezes KIR Robert Trętowski, cytowany w komunikacie.

KIR przy współpracy z IBM zbudował prototypową platformę dla całego sektora bankowego w Polsce, której zadaniem jest dostarczenie usługi online, mającej na celu weryfikację istnienia oraz oryginalności dokumentów, zarówno publicznych, jak i prywatnych, opublikowanych przez banki dla użytkowników. Stanowi to odpowiedź na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ze stycznia 2017 r. TSUE uznał, że dokumenty dla klienta udostępniane elektronicznie spełniają wymogi „trwałego nośnika”, jeżeli po pierwsze - strona internetowa albo system bankowości elektronicznej pozwalają przechowywać informacje adresowane osobiście do klienta w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości, a po drugie - pozwalają na odtworzenie danej informacji w niezmienionej postaci przez odpowiedni okres, właściwy dla tej informacji, podano także.

Technologia blockchain pozwala na prowadzenie relacji biznesowych opartych na znacznie większym zaufaniu. Współpracując z takimi instytucjami jak KIR i z całym otoczeniem bankowym, IBM pomaga przedsiębiorstwom cyfryzować dokonywane transakcje oraz ulepszać standardy zgodności. Podczas pracy z KIR zauważyliśmy, że tradycyjne technologie nie są w stanie zaoferować tak dalece idącej transparentności, a jednocześnie odpowiedniego poziomu prywatności przesyłanych danych - powiedziała IBM Distinguished Engineer Karolina Marzantowicz, cytowana w komunikacie.

Prototypowe rozwiązanie trwałego nośnika opartego o technologię blockchain, zbudowane w KIR przy współpracy z IBM, pozwala na unikalne znakowanie oraz przechowywanie dokumentów w repozytorium utrzymywanym przez bank i/lub KIR, jako zaufana trzecia strona, a wszelkie dokonywane na dokumentach operacje znakowania są zapisywane w rozproszonym rejestrze blockchain w ramach dedykowanych instancji banków uczestniczących w blockchain.

Klient z kolei może weryfikować status oraz integralność dokumentu online - system wykona to automatycznie odczytując cyfrowy „odcisk palca” dokumentu i porównując go z listą dokumentów zarejestrowanych w rejestrze blockchain, czytamy także.

Jak podaje KIR i IBM, jednym z największych wyzwań oraz istotnym czynnikiem warunkującym sukces tego projektu była wydajność platformy opartej o rozwiązanie blockchain - musiała ona zapewnić skalowalną przepustowość oraz szybką obsługę ogromnej ilości dokumentów publikowanych przez banki w bardzo krótkim czasie.

Ostatnio przeprowadzone testy potwierdziły, że platforma oparta o wybraną technologię blockchain, złożona z ośmiu niezależnych węzłów blockchain, jest w stanie w ciągu sekundy przetworzyć publikację 370 dokumentów (prawie 32 mln dziennie), weryfikować 549 dokumentów (ponad 47 mln dziennie) oraz pobrać 2439 dokumentów (około 211 mln dziennie) - czytamy także.

Rozproszona architektura infrastruktury sprzętowej i systemowej rozwiązania dla trwałego nośnika oparta o blockchain w wybranej przez KIR technologii, pozwala na zmniejszenie ryzyka cyberataków wymierzonych w komunikację między bankiem a klientem. Treść dokumentów jest podpisywana kryptograficznie, a tożsamość podmiotu publikującego może zostać zapisana w stałym rejestrze, podano również.

Wdrożenie prototypu rozwiązania zajęło 6 tygodni. Platforma blockchain, zbudowana przez KIR przy wsparciu IBM, jest pierwszą usługą opartą o ogólnie dostępną technologię blockchain. To oprogramowanie typu open source stworzone w celu rozwijania międzybranżowej technologii blockchain.

(ISBnews)SzSz