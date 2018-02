Długo oczekiwane plany inwestycyjne firm na 2018 r.

Najważniejszą informacją, opublikowanego przez NBP szybkiego monitoringu sytuacji przedsiębiorstw, jest już wyraźniejszy trend przyspieszenia inwestycji przedsiębiorstw – piszą w swoim komentarzu do badania ekonomiści BOŚ.

Póki co dominują w planach inwestycje odtworzeniowe, inwestycje firm publicznych oraz firm z grupy przedsiębiorstw korzystających z finansowania środków UE, co nie zapowiada przyspieszenia inwestycji do skali z okresu przedkryzysowego, niemniej daje podstawy do oczekiwania wyraźnie dodatniej dynamiki inwestycji przedsiębiorstw, po silnym spadku do ujemnych wartości w l. 2016-2017 r. - napisali w komentarzu.

Z opracowania NBP wynika bowiem, że w przypadku inwestycji wśród firm dominuje właśnie chęć odtworzenia majątku.

Planowane na 2018 r. inwestycje będą, podobnie jak w ostatnich latach, w relatywnie mniejszym stopniu skierowane na rozbudowę zdolności produkcyjnych. Zainteresowanie inwestycjami w zdolności produkcyjne pozostaje obniżone (24,2 proc. przedsiębiorstw) w stosunku do planów formułowanych w okresie szybkiego wzrostu inwestycji w 2007-2008 r. W planach inwestycyjnych dominują inwestycje mające na celu odtworzenie posiadanego majątku (29,5 proc.) - czytamy w analizie banku centralnego.

NBP podaje w szybkim monitoringu, że silne przyśpieszenie aktywności inwestycyjnej zapowiadają w 2018 r. przede wszystkim przedsiębiorstwa sektora publicznego.

Nowe inwestycje planuje rozpocząć niemal 60 proc. firm publicznych, a silny wzrost salda dużych zmian w rocznych planach inwestycji sugeruje, że dynamika wydatków rozwojowych powinna w tej grupie podmiotów zdecydowanie przyspieszyć. Mniej dynamicznie w 2018 r. może się natomiast rozwijać aktywność inwestycyjna w przedsiębiorstwach prywatnych – choć więcej przedsiębiorstw prywatnych deklaruje zwiększenie liczby nowych inwestycji w horyzoncie roku (36,6 proc., wzrost o 6 pp. r/r), to jednak brak większych zmian wielkości nakładów w rocznych planach inwestycji wskazuje, że będą to inwestycje mniejsze co do skali – czytamy w analizie banku centralnego.

Ekonomiści BOŚ podkreślają, że obciążeniem dla wyników firm będą podwyższone koszty pracy, co jednak nie musi oznaczać wzrostu wskaźnika CPI.