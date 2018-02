Luźny lot. 60 hydraulików nie dało rady toalecie

To była niecodzienna sytuacja. Samolot linii Norwegian ze 186 pasażerami na pokładzie miał lecieć z Oslo do Monachium. I wyleciał, ale musiał zawrócić z powodu awarii toalet. Co ciekawe, na pokładzie znajdowało się aż 60 wykwalifikowanych hydraulików

Historia tego lotu stała się sławna na całym świecie, bo 60 spośród podróżujących samolotem to świetni hydraulicy w delegacji służbowej. Historia lotu Boeinga z zepsutą toaletą stała się też przedmiotem żartów w norweskich mediach.

Oczywiście, każdy z nich natychmiast zaoferował swoją pomoc w usunięciu awarii jeszcze podczas lotu —opisuje serwis fly4free.pl.

Okazało, niestety, że toalety można naprawić tylko z zewnątrz samolotu.

Samolot musiał zawrócić do Oslo, a właściciel firmy Rørkjøp wydał żartobliwy komunikat:

Oczywiście, wolelibyśmy sami dokonać naprawy. Niestety, nie skorzystano z możliwości wezwania hydraulika na wysokości 10 tys. metrów.

wPolityce.pl, ann/fly4free.pl, mw