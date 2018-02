Zamknięcie dnia na giełdzie - czwartek

WIG 20 zniżkował na zamknięciu sesji w czwartek, podobnie jak inne główne indeksy na GPW. Największy spadek wśród spółek z WIG 20 odnotowały: PZU, Orange oraz Eurocash. Mocno zniżkowały notowania Forte po publikacji szacunkowych wyników finansowych za IV kwartał 2017 r.

WIG 20 spadł na zamknięciu o 0,77 proc. do 2.534,21 pkt., WIG zniżkował o 0,70 proc. do 65.585,79 pkt., a mWIG 40 poszedł w dół o 0,82 proc. do 4.982,01 pkt.

Obroty akcjami wyniosły ponad 807 mln zł, z czego 602 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów był Bank Pekao (100 mln zł). Kurs banku zniżkował na zamknięciu o 1,7 proc.

Wśród blue chipów najmocniej w dół poszły notowania PZU, Orange Polska oraz Eurocashu, których kursy zniżkowały na zamknięciu o 3,4 proc.

O 2,4 proc. spadła wycena CCC. Skonsolidowane przychody CCC za styczeń 2018 roku wyniosły 243,3 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 21,1 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Z kolei największy wzrost wśród spółek z WIG 20 odnotowały na zamknięciu sesji JSW oraz mBank, których wyceny poszły w górę o ponad 2 proc.

Najmocniejszy spadek odnotowało w czwartek Forte. Akcje spółki zniżkowały na zamknięciu sesji o 11,8 proc. do 43,00 zł w reakcji na publikację szacunkowych wyników finansowych za IV kwartał 2017 r.

Zdaniem analityków, wyniki spółki w tym okresie były bardzo słabe. Według wstępnych danych opublikowanych przez Forte, w IV kwartale EBIT wyniósł 19 mln zł w porównaniu do 41 mln zł w analogicznym okresie w 2016 r.

O 4,7 proc. w dół poszła wycena Grupy Kęty. Zarząd Grupy Kęty rekomenduje wypłatę do 80 proc. skonsolidowanego zysku netto na dywidendę za 2017 rok. Grupa Kęty prognozuje ponadto, że w 2018 roku osiągnie 253 mln zł zysku netto, 448 mln zł EBITDA i 2,893 mld zł przychodów - podała spółka w komunikacie.

PAP Biznes, mw