Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Polska Grupa Energetyczna wezwała do sprzedaży 2.383.999 akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, które dają 16 proc. głosów na WZ, po 81,80 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM PKO BP. Zapisy mają rozpocząć się 21 lutego i potrwać do 6 marca 2018 roku.

Zarząd Grupy Kęty rekomenduje wypłatę do 80 proc. skonsolidowanego zysku netto na dywidendę za 2017 rok - podała spółka w komunikacie.

Grupa Kęty postrzega wzrost płac jako jedno z głównych wyzwań stojących przed spółką w 2018 r. - poinformował dyrektor finansowy Adam Piela. W 2018 r. spółka spodziewa się wzrostu płac o ok. 5 proc. rdr. Zatrudnienie w grupie ma wzrosnąć o ok. 300 osób.

Orlen Lietuva, litewska spółka z grupy PKN Orlen, uruchomiła w terminalu w Butyndze nad Morzem Bałtyckim nowy zbiornik o pojemności 52 tys. metrów sześc. To szósty tam tego typu obiekt. Magazynowana będzie w nim ropa naftowa z tankowców, które zaopatrują w surowiec rafinerię w Możejkach.

Selvita chce pozyskać z publicznej emisji akcji ok. 140 mln zł netto, które przeznaczy na rozwój projektów leków w segmencie innowacyjnym - wynika z prospektu. Założyciele i główni akcjonariusze spółki: Paweł Przewięźlikowski i Bogusław Sieczkowski, poinformowali, że nie wezmą udziału w ofercie.

Skonsolidowane przychody CCC za styczeń 2018 roku wyniosły 243,3 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 21,1 proc - poinformowała spółka w komunikacie.

Legimi, oferujący dostęp w abonamencie do e-booków i audiobooków, zamierza przeprowadzić publiczną emisję do 75 tys. akcji serii B skierowaną do obligatariuszy spółki, którzy objęli obligacje serii D, J, K i L - poinformowała spółka w komunikacie.