Niemiecki koncern wycofuje się z inwestycji w Polsce

Udziałowcy niemieckiego koncernu stracili miliony na OZE i nie sfinansują infrastruktury do ładowania e-aut nad Wisłą. „Polska nie jest już naszym priorytetem” - twierdzą właściciele koncernu, przytaczani przez GazetaPrawna.pl

Rozwój elektromobilności to jeden z filarów strategii koncernu BMW. Do 2025 r. firma ma wprowadzić na rynek 25 modeli aut z udziałem napędu elektrycznego, dużą część mają stanowić pojazdy tylko na prąd. Stawia też na rozwój infrastruktury. Od ub.r. jest (obok m.in. E.ON, MOL czy Nissana) członkiem unijnego projektu NEXT-E, który otrzymał 18,8 mln euro grantu na budowę 222 szybkich i 30 ultraszybkich stacji ładowania wzdłuż najważniejszych dróg. Polska była również brana pod uwagę w planach inwestycji BMW. Koncern zrezygnował jednak z naszego kraju - podaje serwis w artykule „Co ma BMW do wiatraków”.

Jednak nic z tego nie będzie. Miały zdecydować o tym zmiany w prawie dotyczące energetyki odnawialnej, a głównie farm wiatrowych.

Zainteresowanie rozwojem elektromobilności w Polsce było ogromne. Chodziło o budowę infrastruktury do ładowania samochodów i rozwój sieci – powiedział rozmówca serwisu. - Czy chcemy inwestować w kraju, który nagle zachowuje się tak, jak nie widzimy tego już nawet w państwach Trzeciego Świata? To niemożliwe. Polska nie jest już naszym priorytetem – skomentował anonimowo przytaczany informator z otoczenia rodziny Quandt w Niemczech, spadkobierców rodziny twórców koncernu samochodowego BMW.

Majątek rodziny Quandt szacowany na ponad 20 mld dol. i sprawia, że Susanne Klatten z domu Quandt, dziedziczka rodu, jest najbogatszą kobietą w Niemczech i 38. najbogatszym człowiekiem świata). Klatten jest też udziałowcem spółek kontrolujących C&C Wind, polskie przedsiębiorstwo z branży energetycznej. C&C jesienią znalazło się wśród ponad 20 firm, z którymi umowy uznała za nieważne kontrolowana przez Skarb Państwa gdańska Energa.

W zieloną energię Klatten inwestuje od lat. Nieznana jest jednak wartość domniemanej inwestycji.

za GP, mw