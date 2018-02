Nie wiadomo czego trzeba samorządom

Co jednostki centralne wiedzą o potrzebach szkoleniowych samorządów? Nic, lub niewiele. Brak jest aktualnych informacji. Nie prowadzono takich badań. Są tylko wyrywkowe lub mało aktualne informacje. Nowa ankieta skierowana do samorządów ma to zmienić

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju uchwalonej przez rząd w 2017 roku dostrzeżona została potrzeba organizacji i wzmocnienia profesjonalnego wsparcia dla samorządu terytorialnego. Jednym z zaplanowanych projektów strategicznych jest powołanie Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) – instytucji oferującej kompleksowe doradztwo dla gmin i powiatów. Teraz głos w sprawie mogą zabrać również samorządy i podmioty doradcze wypełniając przygotowane ankiety**

Właściwe zdiagnozowanie potrzeb użytkowników końcowych jest kluczowe dla zaprojektowania każdej usługi. Dlatego w celu przygotowania wdrożenia i operacjonalizacji CWD, w tym zidentyfikowania priorytetowych obszarów dla wsparcia doradczego, roli potencjalnych interesariuszy czy zakresu i formy świadczonych usług, przeprowadzane są obecnie badania i analizy dotyczące popytu i podaży usług doradczych i szkoleniowych dedykowanych Jednostkom Samorządu Terytorialnego (JST) - powiedziała Ewa Rogalska, z zespółu badawczego PCG Polska.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz realizator badań PCG Polska Sp. z o.o. apelują do Jednostek Samorządu Terytorialnego i zapraszają pracowników JST różnego szczebla oraz przedstawicieli podmiotów doradczych do aktywnego włączenia się w lepsze zaprojektowanie usługi doradztwa dla samorządów i wypełnienie odpowiedniej dla grup respondentów ankiety internetowej:

Ankieta dla pracowników JST

Ankieta dla podmiotów świadczących doradctwo dla JST

Celem ww. badań i analiz jest dostarczenie informacji na temat:

zapotrzebowania w samorządach lokalnych (zwłaszcza na obszarach wskazanych w SOR jako zagrożone trwałą marginalizacją oraz w średnich miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze) na usługi doradczo-szkoleniowe, w tym „szyte na miarę” usługi doradcze;

istniejącej oferty doradczo-szkoleniowej dla samorządów lokalnych, instytucji doradczych, form doradztwa, terytorialnych zróżnicowań w dostępie do usług szkoleniowych i doradczych dla JST

oraz

rekomendacji co do budowy systemu wsparcia doradczo-szkoleniowego dla samorządów lokalnych przy wykorzystaniu istniejących zasobów.

Tym ważniejsze jest uzyskanie tych informacji, że podobnych danych obecnie nikt nie posiada.

Wcześniej nie prowadzono takich badań. Istnieją jedynie wyrywkowe (np. ograniczone zarówno pod kątem terytorialnym, jak i przedmiotowym) lub mało aktualne dane dotyczące zapotrzebowania oraz sposobu korzystania przez jednostki samorządu terytorialnego ze szkoleń i doradztwa zewnętrznego - mówi Rogalska.

Badanie jest prowadzone tylko do dnia 28 lutego. Wypełnienie ankiety online zajmuje około 15 minut, a wszelkie informacje zdobyte w badaniu traktowane są jako poufne. W ramach zachęty do podzielenia się swoimi doświadczeniami wśród pracowników JST, którzy wypełnili kwestionariusz, rozlosowany zostanie nowoczesny tablet.

mw