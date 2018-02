Bank i start-up nagrodzone za modelową współpracę

PKO Bank Polski zwyciężył w The Heart Open Innovation Awards 2017 - poinformował w czwartek bank. Jury konkursu doceniło jego zaangażowanie w rozwój start-upów

Jak czytamy w komunikacie PKO BP, w pierwszej edycji konkursu The Heart Open Innovation Awards 2017 nagrodzona została współpraca banku i spółki fintechowej ZenCard.

Kapituła składająca się z przedstawicieli korporacji aktywnie działających w świecie start-upów doceniła kooperację prowadzącą do wdrożenia innowacji technologicznych, rozszerzenia oferty, tworzenia nowych doświadczeń klientów - podano.

Zaznaczono, że jury nominowało PKO BP też w kategoriach „Organizacja” - za zaangażowanie w rozwój ekosytemu start-upów oraz „Korporacyjny inwestor” - za wspieranie młodych spółek technologicznych, a Grzegorz Pawlicki, dyrektor Biura Innowacji i Doświadczeń Klienta w PKO Banku Polskim, zdobył nominację w kategorii „Lider”.

Jak podkreślono w komunikacie, PKO Bank Polski jako pierwsza polska instytucja finansowa, bezpośrednio zainwestował w start-up fintechowy firmę ZenCard, która dzięki temu dołączyła do Grupy Kapitałowej Banku.

Oferuje ona zaawansowane narzędzia i wsparcie przy konstruowaniu programów lojalnościowych. W 2017 roku spółka przygotowała dwa duże projekty z ogólnopolskimi sieciami handlowymi - kampanię promocyjną dla Visy i Makro oraz współpracę z siecią drogerii Super-Pharm. Od początku tego roku przedsiębiorcy będący klientami PKO Banku Polskiego oraz korzystający z terminali eService mają do dyspozycji gotowe i kompleksowe narzędzie do podniesienia efektywności sprzedaży - poinformowano.

Dodano, że oferta ZenCard dla klientów firmowych banku obejmuje doradztwo w zakresie przygotowania kampanii, indywidualnie przygotowywane regulaminy promocji, komunikację z klientami poprzez SMS, obsługę posprzedażową w postaci raportów z kampanii, szkolenie personelu, materiały marketingowe, a także zapewnienie zgodności z RODO.

Mogą z niej skorzystać mikrofirmy, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz korporacje. Równolegle ZenCard rozpoczyna ekspansję zagraniczną. Działając wspólnie z OP Financial Group przetestuje, a następnie wdroży swoje rozwiązanie dla klientów biznesowych największego fińskiego banku - czytamy.

Jesteśmy dumni, że PKO Bank Polski został po raz pierwszy wyróżniony nagrodą w konkursie doceniającym współpracę ze środowiskiem start-upowym. Jestem przekonany, że nasze działania związane z realizowaniem dedykowanych programów akceleracyjnych oraz bezpośrednia współpraca ze start-upami w obszarze fintech ułatwi nam cyfrową transformację i zmianę na polskim rynku finansowym - powiedział, cytowany w komunikacie Grzegorz Pawlicki, dyrektor Biura Innowacji i Doświadczeń Klienta w PKO Banku Polskim.

Wiceprezes ZenCard Jarosław Sygitowicz powiedział, że współpraca przynosi korzyści obu stronom i jest elementem dokonującej się na rynku ewolucji w podejściu do wdrażania nowych rozwiązań.

W komunikacie podano, że bank jest otwarty na współpracę z młodymi, innowacyjnymi spółkami technologicznymi.

autor: PKO BP

Będąc inicjatorem oraz partnerem programów takich jak MIT Enterprise Forum Poland, Bridge to MassChallenge Warsaw, The Heart Warsaw czy ScaleUP (realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju) dostarcza uczestnikom zaplecze mentorskie oraz techniczne w postaci środowisk testowych, co stanowi unikalną szansę na zweryfikowanie przedstawianych pomysłów i ocenę wartości zarówno dla klientów, jak i dla biznesu - napisano.

Jak czytamy w komunikacie, The Heart Open Innovation Awards 2017 to konkurs dla korporacji, które tworzą innowacje we współpracy z ekosystemem start-upów. Jego celem jest promocja firm, które aktywnie wykorzystują zewnętrzne źródła innowacji, budują partnerskie relacje i z sukcesami wdrażają najlepsze rozwiązania. Konkurs zorganizowano przez The Heart Warsaw, europejskie centrum współpracy korporacji i startupów.

PAP, mw