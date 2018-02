Kwieciński: Więcej spójności w polityce spójności UE

W ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4) opowiadamy się za utrzymaniem obecnego poziomu dofinansowania w polityce spójności, choć jej kształt na pewno się zmieni po 2020 r. - powiedział przebywający w Budapeszcie minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński

Kwieciński reprezentuje Polskę podczas spotkania ministrów ds. polityki spójności krajów V4+4 (Grupa Wyszehradzka oraz Bułgaria, Chorwacja, Rumunia i Słowenia) w Budapeszcie.

Zaznaczył, że polityka spójności pozwala na lepszą konwergencję naszych krajów, ale także naszych regionów, do średniego poziomu rozwoju w UE.

Minister zwrócił uwagę, że nasze państwa leżą na peryferiach UE, a to oznacza, że mają mniej sprzyjające warunki do rozwoju gospodarczego, niż kraje, które są w centrum Unii. Według niego zapóźniania możemy niwelować, właśnie dzięki wykorzystaniu unijnej polityki spójności.

Według szefa resortu inwestycji i rozwoju polityka spójności dotyczy wszystkich krajów członkowskich UE. Z analiz ministerstwa wynika, że korzystają z niej także kraje, które są tzw. płatnikami netto.

Kwieciński zwrócił też uwagę, że polityka spójności była bardzo skutecznym narzędziem w okresie spowolnienia gospodarczego, działała jako bufor na napięcia gospodarcze.

Pytany, o przyszłość polityki spójności po 2020 r. i zagrożenia dla niej, przypomniał, że dwa-trzy lata temu, kiedy rozpoczęła się debata na ten temat, pojawiały się liczne głosy, że ta polityka nie będzie już dłużej potrzebna UE, że trzeba ją zlikwidować.

W tej chwili te obawy nie spełniają się, co nas oczywiście cieszy. Nadal są pewne głosy mówiące o większej nacjonalizacji tej polityki, żeby poszczególne kraje członkowskie więcej do niej dokładały niż dotychczas. My w stanowisku, które wypracowujemy w ramach Grupy Wyszehradzkiej opowiadamy się za utrzymaniem podobnego poziomu dofinansowania - podkreślił Kwieciński. - Dla nas najważniejszy jest fakt, że kraje członkowskie UE uznały rolę tej polityki i nie ma już pytań o to, czy będzie ona kontynuowana, ale jak będzie wyglądała po roku 2020. Zdajemy sobie sprawę, że ona nie będzie wyglądała tak samo jak do tej pory - przyznał minister.