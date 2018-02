Wojna o wołowe mięso

Polscy hodowcy przeciwni zwiększeniu kontyngentu przywozowego do UE wołowiny

Polscy hodowcy bydła są przeciwni zwiększeniu kontyngentu wołowiny przez UE i liczą na pomoc polskiego rządu w tej sprawie. Unia Europejska zwiększyła dostęp dla wołowiny w ramach negocjowanego porozumienia z krajami Mercosur, z 70 tys. ton do 99 tys. ton

Mercosur - to międzynarodowa organizacja gospodarcza utworzona przez Argentynę, Brazylię Paragwaj i Urugwaj na mocy Traktatu z Asunción z 1991 roku.

Na informację o podniesieniu kontyngentu na przywóz wołowiny natychmiast zareagowały unijne organizacje rolnicze Copa-Cogeca, które uznały nową ofertę za niedopuszczalną, ponieważ już trzy czwarte całego importu wołowiny (tj. 246 tys. ton) pochodzi z krajów Mercosuru.

Fakt, iż UE podwyższyła ofertę na wołowinę w zamian za ustępstwa w innych sektorach, jest nie do zaakceptowania. Potrzebujemy sprawiedliwych i zrównoważonych umów handlowych, dzięki którym na naszym rynku nie będzie dochodzić do nadpodaży. W przeciwnym wypadku powstanie poważne ryzyko dla wzrostu i miejsc pracy na naszych obszarach wiejskich. To nie najlepszy czas na tego rodzaju propozycje, wciąż nie wiemy bowiem, jakie konsekwencje pociągnie za sobą wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE - uważa przewodniczący grupy roboczej Copa-Cogeca „Wołowina” Jean-Pierre Fleury.