Czy Cyfrowy Polsat przejmie Netię?

UOKiK skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Cyfrowy Polsat kontroli nad Netią - poinformował w piątek Urząd. Dodano, że przed wydaniem decyzji UOKiK przeprowadzi badanie rynku płatnej telewizji

Urząd musi przede wszystkim sprawdzić udziały Cyfrowego Polsatu, Netii oraz ich konkurentów na lokalnych rynkach. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie przez UOKiK badania tego rynku - napisano. - W opinii UOKiK przedsiębiorcy prowadzący działalność na rynku dostępu do płatnej telewizji rywalizują o klienta, niezależnie od tego, w jaki sposób dostarczają usługę (w tej sprawie Cyfrowy Polsat poprzez platformę satelitarną, a Netia za pomocą sieci kablowej). Konsument otrzymuje bowiem porównywalną usługę. Natomiast w ujęciu geograficznym rynek zależny jest od stosowanej technologii. Dla operatorów platform satelitarnych jest to co do zasady rynek krajowy, a dla operatorów kablowych rynek ten ograniczony jest zasięgiem sieci i stanowi obszar miasta lub miejscowości - napisano w komunikacie UOKiK.