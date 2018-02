Miliard złotych z bitcoina w miesiąc

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach poinformował, że „niespodziewanie” w styczniu (w ciągu jednego miesiąca) wartość depozytów banku wzrosła o 1 mld zł. Bank musiał o tym poinformować, ponieważ spowodowało to obniżenie współczynnika kapitałowego poniżej poziomu wymaganego przez prawo.

Tak gigantyczny wzrost wartości depozytów (szczególnie, że dotychczas bank pozyskiwał kilkadziesiąt mln zł rocznie) mógł spowodować jeden klient. W skierniewickim banku rachunek miała otworzyć (za pośrednictwem spółki Crypto) jedna z największych giełd bitcoinowych Bitfinex. Na ten rachunek trafiają depozyty do obrotu bitcoinami, a jak wynika z ogólnodostępnych informacji, dzienny obrót na wspomnianej giełdzie „grubo” przekracza 1 mld euro. Środki te zanim trafią na giełdę kryptowalut, zostają na rachunku w banku, co przekłada się bezpośrednio na wynik depozytów. Zapewnienie obsługi firmie, przez rachunek której przepływają tak duże kwoty, wymaga zapewnienia przez bank zagwarantowania płynności. W tym utrzymania na odpowiednim poziomie współczynnika kapitału czyli stosunku kapitału banku do wielkości aktywów.

Bank poinformował właśnie, że „nastąpiło obniżenie wartości łącznego współczynnika kapitałowego poniżej wartości wymaganej przez obowiązujące przepisy prawne (7,98 proc. w dniu 29.01.2018r. wobec wymaganego 8 proc.)”.

1 mld zł depozytów w miesiąc, to bez wątpienia kwota, która zaskoczyła bank. Z danych finansowych Banku Spółdzielczego w Skierniewicach wynika, że wartość depozytów osób prywatnych na koniec czerwca 2017 r. wynosiła niecałe 711,5 mln zł i w ciągu 12 miesięcy wzrosła o 25,2 mln zł czyli o 3,68 proc. Natomiast wartość depozytów podmiotów innych niż osoby prywatne czyli m.in. firm sięgała 218,75 mln zł co stanowiło 23,52 proc. środków pozyskanych na koniec czerwca 2017 r. i wzrosła przez 12 miesięcy o niecałe 45 proc.

Bank jednocześnie uspokaja, że „naruszenie współczynnika kapitałowego nie powoduje zmian w sytuacji ekonomicznej Banku w zakresie płynności i rentowności, które nadal utrzymywane są na dobrym poziomie”.