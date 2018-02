Hybrydowa jazda. Sprzedaż wzrosła o 40 procent

W 2017 r. w 24 z 28 państw UE zarejestrowano o prawie 40 proc. więcej nowych aut osobowych na paliwa alternatywne niż rok wcześniej - wynika z raportu europejskiego stowarzyszenia producentów samochodów ACEA. Największy, ponad 50-proc. wzrost dotyczy hybryd

Jak poinformowała w czwartek ACEA, ogółem w 24 z państw Unii Europejskiej zarejestrowano 852 tys. 933 samochody osobowe napędzane paliwami alternatywnymi. Dane nie obejmują Chorwacji, Cypru, Luksemburga i Malty. W porównaniu do roku 2016 r. liczba rejestracji wzrosła o 39,7 proc.

Największy wzrost - o prawie 55 proc. zanotowano w segmencie samochodów o napędzie hybrydowych. O 39 proc. wzrosła liczba rejestracji wszystkich pojazdów o napędzie elektrycznym - zasilanych wyłącznie z baterii (BEV), hybryd plug-in (PHEV), ogniw paliwowych (FCEV) oraz EREV, czyli samochodów elektrycznych z dodatkowym agregatem, ładującym baterie. O ponad 16 proc. wzrosła natomiast liczba nowych rejestracji aut na gaz LPG oraz LNG i CNG.

ACEA podkreśla, że pod względem udziału w rynku w Unii Europejskiej, wszystkie pojazdy napędzane paliwem alternatywnym nadal odgrywają niewielką rolę. Auta takie w 2017 r. stanowiły 5,7 proc. rynku UE. Wszystkie typy pojazdów pojazdy ładowanych elektrycznie stanowiły zaś jedynie 1,4 proc. łącznej sprzedaży samochodów osobowych w ubiegłym roku.

W 2017 r. sprzedaż wszystkich typów niemal podwoiła się w Hiszpanii, gdzie wzrost przekroczył 90 proc. Ponad 75 proc. więcej pojazdów na paliwa alternatywne zarejestrowano w Niemczech. W Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wyniósł ponad 35 proc, we Francji ponad 33 proc, a we Włoszech ponad 30 proc.

Dane z Polski zebrał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. PZPM podkreślił jednak, że ze względu na brak staranności w procesie rejestracji i niejednorodność zapisów w danych źródłowych CEPiK, dane rzeczywiste mogą się w pewnym stopniu różnić. Zgodnie z tymi danymi, w 2017 r. zarejestrowano w Polsce 438 samochodów elektrycznych, co stanowi wzrost o ponad 300 proc. rok do roku. Hybryd plugin przybyło 585 (wzrost o prawie 45 proc.), zwykłych hybryd niemal 17 tys. - o 68 proc. więcej niż rok wcześniej, a pojazdów na gaz (LPG, LNG i CNG) zarejestrowano nieco ponad 10 tys., co oznacza wzrost o prawie 55 proc.

PAP, mw