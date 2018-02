Polska potęgą meblarską. Możemy być nr. 3 na świecie

Polska jest 4. eksporterem mebli na świecie i 6. największym ich producentem - powiedział w czwartek dyrektor biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Michał Strzelecki. Ocenił, że w 2018 r. w rankingu eksporterów powinniśmy zająć 3. pozycję i wyprzedzić Włochy

Jak zaznaczył podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami, na koniec 2017 roku w polskiej branży meblarskiej było zarejestrowanych ponad 27 tys. przedsiębiorstw. Na stałe dają one zatrudnienie 151 tys. osób - powiedział.

Dodał, że 43 proc. polskich firm sprzedaje w sposób zorganizowany swoje meble za granicę.

Głównym odbiorcą mebli z Polski pozostają, jak wskazał, Niemcy. Na drugim miejscu plasuje się Wielka Brytania, następnie Czechy i Francja - wyjaśnił. Dodał, że w 2016 roku Polska wyeksportowała meble o wartości 9,2 mld euro. Dało to naszemu krajowi czwartą pozycję w światowym rankingu eksporterów po Chinach, Niemczech, Włoszech.

W światowym rankingu eksporterów mebli powinniśmy w 2018 roku zająć trzecią pozycję - do Włoch nam naprawdę niewiele brakuje - ocenił.

Z kolei, według wstępnych szacunków analityków firmy B+R Studio wartość produkcji sprzedanej branży meblarskiej w 2017 r. wyniosła 46 mld zł.

Zakładamy, że produkcja sprzedana powinna zbliżyć się do 50 mld zł, czyli wzrost o ok. 10 pro.._- powiedział Strzelecki odnosząc się do wartości sprzedaży w 2018 roku.