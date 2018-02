Elektrownie jądrową mógłby sfinansować sam PKN Orlen

Jedna spółka Skarbu Państwa,chociażby taka jak PKN Orlen, mogłaby sama sfinansować budowę elektrowni jądrowej, w trzy lata. Zysk tej spółki wyniósł w ub.r. 7 mld 173 mln zł. Koszt budowy 100 MW, wynosi w warunkach polskich minimum 20 mld zł.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski oceniał, że koszt budowy bloku jądrowego o mocy 1200 MW to wydatek rzędu 24 miliardów zł. Z kolei podobne wyliczenia zrobił także portal gospodarczy wnp.pl, na przykładzie koreańskiego reaktora, który zaaprobował rząd brytyjski. Chodzi o model APR-1400 dla zaplanowanej nowej elektrowni jądrowej w Moorside. To wodny reaktor ciśnieniowy III generacji, ten sam co budowany jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Korei Płd.

Cytowany przez portal prof. Andrzej Strupczewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) wyliczył, że w przetargu na budowę elektrowni jądrowej w Barakah, cena uzgodniona przez KEPCO ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi wynosiła 20,4 mld dolarów za cztery bloki z reaktorami APR 1400.

Oznaczało to nakłady inwestycyjne w wysokości 3,64 mln dolarów za MWe, przy czym cena ta obejmowała pierwsze wsady paliwowe dla tych reaktorów. Było to w 2009 roku. W październiku 2016 roku Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) i KEPCO poinformowały, że ostateczna cena reaktorów w Barakah wyniosła 24,4 mld dolarów. Oznacza to całkowite jednostkowe nakłady inwestycyjne równe 4,36 mln dolarów za MW - informuje Andrzej Strupczewski.

Tymczasem jak podaje wnp.pl wylicza, że koszty budowy elektrowni jądrowej w Polsce nie byłyby niższe, może nieco wyższe.

Realnym wydaje się kwota 5 mln euro za 1 MW, co daje 5 mld euro za blok 1000 MW. Przy cenie 1 euro wynoszącej ok. 4,2 zł daje to ok. 21 mld zł.-czytamy na portalu.

Dzisiaj wiceprezes PKN Orlen Mirosław Kochalski powiedział w wyiadzie dla Reutersa, że PKN Orlen analizuje udział w projekcie budowy elektrowni jądrowej.

Czytaj także:PKN Orlen analizuje udział w budowie elektrowni jądrowej

PKN Orlen potwierdził w przesłanej do redakcji odpowiedzi, że rozpatruje możliwość przystąpienia do takiej inwestycji.

W PKN ORLEN sprawdzamy wszystkie możliwe projekty, które mogą wpisywać się w naszą strategię, w tym również projekt budowy elektrowni atomowej. Produkcję i sprzedaż energii elektrycznej realizujemy już teraz, a jednocześnie przyglądamy się innym rozwiązaniom. Natomiast należy pamiętać, że wszystkie projekty, które realizuje PKN ORLEN, muszą przejść restrykcyjne analizy inwestycyjne - czytamy w odpowiedzi.

Tym samym Orlen dołączyłby do innych spółek, bowiem za projekt odpowiada spółka PGE EJ1, w której 70 proc. udziałów ma Polska Grupa Energetyczna, a po 10 proc. Tauron, KGHM oraz Enea.