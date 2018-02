Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zajęła 3. miejsce w Europie pod względem liczby ofert pierwotnych (IPO) w Europie w 2017 r., wynika z najnowszego raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez firmę doradczą PwC. Dało to najlepszy wynik od 2011 roku

Wartość ofert pierwotnych (Initial Public Offering - IPO) w Europie w 2017 roku wyniosła 43,9 mld euro - to 57 proc. wzrost w porównaniu do 2016 r. (27,9 mld euro) - wynika z najnowszego raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez firmę doradczą PwC. Znacząco wzrosła również liczba debiutów, sięgając 348. Na giełdzie w Warszawie w 2017 roku odnotowano 27 ofert, których wartość wyniosła rekordowe 1,8 mld euro - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

W 2017 roku na polskim rynku miało miejsce 27 debiutów giełdowych, z czego osiem na rynku głównym. W tym samym czasie z giełdy wycofano akcje 20 spółek. Łączna wartość IPO na rynku w Warszawie wyniosła ponad 1,8 mld euro - tj. wzrost o 1,5 mld euro w ujęciu rocznym, co dało najlepszy wynik od 2011 roku.

Rekordy zanotował III kw. 2017 r., gdy wartość ofert wyniosła 1,2 mld euro (2/3 wartości wszystkich IPO w Warszawie w całym 2017 roku), co było głównie efektem oferty spółki telekomunikacyjnej Play Communications S.A.(1 mld euro), będącej największym debiutem prywatnej firmy w historii GPW oraz największym debiutem spółki telekomunikacyjnej w Europie od 2012 roku i ósmym największym europejskim debiutem w 2017 roku.

Warszawski parkiet, mimo wycofania z rynku 20 spółek, zakończył rok 2017 w czołówce europejskich rynków. Z 27 debiutami GPW była trzecią (ex aequo z hiszpańską BME) giełdą pod względem liczby IPO - i to mimo, iż liczba debiutów w 2017 r. była w Warszawie najniższa od 2003 roku. Znakomicie radził sobie główny indeks rynku, wyraźnie widoczny był też powrót do Warszawy dużych ofert, przyciągających uwagę międzynarodowych inwestorów. Spośród ośmiu IPO na rynku głównym GPW aż cztery przekroczyły wartość 100 mln euro (Griffin Premium RE, Dino Polska, Getback, Play Communications), co stanowi najlepszy taki wynik od 2007 roku - powiedział dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych w PwC Bartosz Margol, cytowany w komunikacie.