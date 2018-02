Europosłowie "pochylili się" nad zmianą czasu

PE będzie w przyszłym tygodniu głosował nad rezolucją wzywającą KE do nowelizacji dyrektywy ws. czasu letniego. Część europosłów chciałaby zrezygnowania ze zmiany czasu w całej UE. Wynik głosowania nie jest przesądzony, bo eurodeputowani są podzieleni

O czasie letnim mówi unijna dyrektywa z 2001 r., która harmonizuje datę i czas jego wprowadzenia we wszystkich państwach członkowskich. Uzasadnieniem jest sprawne funkcjonowanie nie tylko transportu i komunikacji, ale również innych sektorów przemysłu, które wymagają stałego, długookresowego planowania.

W Parlamencie Europejskim wnioski o zniesienie czasu letniego i zimowego pojawiają się co roku. Komisja Europejska, mimo przedstawianych w debacie na ten temat argumentów dotyczących zdrowia i rozregulowania zegara biologicznego, odmawia jednak zajęcia się tą sprawą.

Przyjęcie rezolucji, choć nie jest ona wiążąca prawnie, byłoby mocnym sygnałem politycznym, by przemyśleć sprawę jeszcze raz.

Projekt rezolucji został już przyjęty przez komisję transportu europarlamentu.

To jest wezwanie do komisji, aby zrezygnować z dwukrotnej zmiany czasu w UE, oczywiście bez określania, czy to ma być czas letni i zimowy - powiedział zajmujący się tą sprawa w PE europoseł PSL Andrzej Grzyb.