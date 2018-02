Giełda Papierów Wartościowych umożliwia firmom rodzinnym zdobycie kapitału potrzebnego do rozwoju - powiedział prezes warszawskiej GPW Marek Dietl. Dodał, że rentowność spółek rodzinnych notowanych na GPW wzrasta z roku na rok

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Grant Thornton i Fundacja Firmy Rodzinne zaprezentowały w piątek analizę firm rodzinnych notowanych na GPW.

Do rozwoju firm rodzinnych, a szczególnie do przenoszenia się na kolejne poziomy rozwoju, potrzebny jest m.in. kapitał (…) w jakiejś formule. Tą formułą dla firm rodzinnych może być Giełda Papierów Wartościowych, a szczególnie GPW w Warszawie - powiedział Dietl podczas spotkania „Rodzinny biznes na Giełdzie”.

W jego ocenie firmy rodzinne są atrakcyjną inwestycją na GPW.

Takie firmy na giełdzie mogą prowadzić swój biznes, pozostając wciąż firmą rodzinną. Giełda natomiast umożliwia im pozyskiwanie kapitału potrzebnego do rozwoju np. poprzez emisje obligacji - powiedział szef GPW.

Zdaniem prezesa, właściciele spółek rodzinnych w Polsce coraz czyściej decydują się na upublicznienie i w różnorodny sposób korzystają z giełdy.

Rentowność spółek rodzinnych notowanych na GPW wzrasta z roku na rok, co sprawia, że inwestorzy chętnie w nie inwestują - powiedział cytowany w komunikacie Dietl.

Z raportu Grant Thornton pod patronatem GPW i Fundacji Firmy Rodzinne wynika, że co piąta spółka notowana na warszawskim parkiecie to przedsiębiorstwo zarządzane przez rodzinę. W latach 2012-2016 na GPW zadebiutowało 77 spółek rodzinnych, które pozyskały poprzez emisję akcji ok. 950 mln zł kapitału na rozwój. Dodatkowo 22 spółki rodzinne wyemitowały w tym czasie na Catalyst obligacje o łącznej wartości ok. 2 mld zł.

Zdaniem autorów raportu, firmy rodzinne to coraz ważniejszy segment polskiej gospodarki.

Mają one coraz większy udział w PKB, coraz więcej eksportują oraz tworzą nowe miejsca pracy. Nic więc dziwnego, że z każdym rokiem rośnie także ich znaczenie na polskim rynku kapitałowym” - czytamy.

Według raportu, spółki rodzinne coraz chętniej korzystają z możliwości, jakie daje im rynek publiczny, a inwestorzy ufają spółkom rodzinnym jako emitentom papierów wartościowych i chętnie powierzają im swój kapitał. Z raportu wynika, że na koniec 2016 r. na GPW notowanych było łącznie 176 spółek, które spełniały przynajmniej jedną z czterech definicji przedsiębiorstwa rodzinnego. Spośród nich 82 to spółki notowane na Głównym Rynku GPW, a 94 na rynku NewConnect. Według autorów raportu, oznacza to, że już co piąta spółka na warszawskiej giełdzie to firma rodzinna.

Wyniki raportu pokazują, że giełdowe spółki rodzinne to przedsiębiorstwa o dużej dynamice rozwoju. Rośnie również kapitalizacja firm rodzinnych na GPW. Na Głównym Rynku na koniec 2016 r. wyniosła ona 33,5 mld zł, co przekłada się na średni roczny wzrost na poziomie 26 proc. W przypadku pozostałych spółek wartość ta przekroczyła 327 mld zł, co dało średni roczny wzrost o 5,7 proc. - napisano.

Jak podano w raporcie, w Europie przyjęto, że najważniejszą cechą firmy rodzinnej jest kontrola rodziny nad przedsiębiorstwem, rozumiana jako podejmowanie kluczowych decyzji oraz jej udział w kapitale zakładowym podmiotu. W raporcie przyjęto, że firma rodzinna to spółka mająca siedzibę na terenie Polski, notowana na GPW, w której np. minimum dwóch członków rodziny lub kilku rodzin posiada więcej niż 50 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki i jednocześnie członkowie tych samych rodzin zajmują łącznie przynajmniej dwa miejsca w organach zarządzających lub nadzorujących spółki.

GPW od 9 listopada 2010 r. jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

SzSz (PAP)