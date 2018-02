Alior Bank z nagrodami w Open Innovation

Alior Bank został dwukrotnie wyróżniony w pierwszej edycji The Heart Open Innovation Awards – konkursu dla korporacji tworzących innowacje we współpracy ze startupami. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez The Heart Warsaw – europejskie centrum współpracy korporacji i startupów

Gala finałowa konkursu The Heart Open Innovation Awards odbyła się 31 stycznia br. W imieniu Alior Banku w kategoriach organizacja oraz inicjatywa nagrody odebrał Tomasz Motyl, Chief Innovation Officer.

Celem konkursu jest promocja aktywnych i innowacyjnych firm, które nawiązują partnerskie relacje, by wdrażać na rynku najlepsze rozwiązania. Jury złożone z ekspertów ze świata korporacji, inwestorów, założycieli startupów oraz przedstawicieli świata nauki, przyznało nagrody w sześciu kategoriach: organizacja, lider, korporacyjny inwestor, współpraca, inicjatywa oraz specjalnej, będącej wyróżnieniem od młodych spółek technologicznych – wybór startupów. W każdej kategorii wytypowanych zostało pięciu finalistów, spośród których wyłoniono ostatecznych zwycięzców.

Kapituła konkursu doceniła Alior Bank jako organizację będącą wzorem innowacyjności i gotowości na współpracę z młodymi przedsiębiorstwami w charakterze partnera, klienta lub inwestora. W kategorii inicjatywa bank został nagrodzony za współpracę z programem akceleracyjnym Huge Thing, który kierując się mottem „Huge Thing is about mentoring”, wspiera młode, wchodzące na rynek firmy technologiczne.

