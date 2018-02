Więcej małych i średnich firm w przetargach publicznych

Jednym z największych projektów, nad którymi będzie pracował resort przedsiębiorczości i technologii w tym roku będzie Prawo zamówień publicznych - zapowiedziała szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz. Dodała, że dzięki temu ma się zwiększyć liczba małych i średnich firm dopuszczona do udziału w przetargach publicznych

To jest duży nowy akt prawny, którego w Polsce nie było tak naprawdę od 1989 r. - wskazała Emilewicz, która uczestniczyła w piątek w prezentacji Indeksu Wolności Gospodarczej.

Jak dodała, „jest to rzecz z tzw. zieloną księgą” (w terminologii UE zielona księga to dokument prezentujący stan obecny jakiegoś zagadnienia, służący procedurze konsultacyjnej pomiędzy instytucjami ).

Będziemy chcieli wyjść do państwa na przełomie lutego i marca - zapowiedziała.

Jak podkreśliła Emilewicz, największa pula środków w Polsce jest w sektorze zamówień publicznych.

Chcielibyśmy, aby te 35 tys. podmiotów realizujących zamówienia publiczne stało się bardziej otwarte na małych i średnich przedsiębiorców - wskazała szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii.

Chcielibyśmy sprawić, a to jest trend myślę również oczywisty i globalny, aby to mali i średni przedsiębiorcy, których jest tak dużo, a w tak niewielkim stopniu są obecnie dopuszczeni do zamówień publicznych, aby rzeczywiście takie warunki dla nich stworzyć - powiedziała.