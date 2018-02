UE: Koniec z gorszą żywnością dla naszego regionu?

Od maja br. produkty spożywcze w UE będą testowane według nowej metodologii, by wyeliminować stosowanie podwójnych standardów jakości na wspólnym rynku - poinformowała unijna komisarz ds. konsumenckich i sprawiedliwości Vera Jourova.

Opracowanie metodologii badań służących do określenia i porównywania jakości produktów przewidywane jest na kwiecień br.; w maju KE planuje uruchomić pierwsze testy, które na początku obejmą 16 państw członkowskich. Jourova przewiduje, że ich wstępne wyniki powinny zostać opublikowane pod koniec br.

Komisja Europejska zajęła się kwestią podwójnych standardów jakości wyrobów spożywczych w 2017 r., po tym jak konsumenci z krajów Europy Wschodniej zaczęli zgłaszać, że zarówno jakość, zawartość, jak i skład produktów sprzedawanych w ich krajach różni się od takich samych produktów oferowanych w państwach Europy Zachodniej. Pod wpływem nacisków ze strony Czech i Słowacji, gdzie problem ten był najczęściej dyskutowany, sprawą zajęli się najpierw ministrowie rolnictwa państw członkowskich, a następnie Komisja.

We wrześniu 2017 r. KE zdecydowała przeznaczyć 1 mln euro dla Wspólnego Centrum Badawczego na potrzeby opracowania nowej metodologii testowania produktów, dzięki której państwa UE będą mogły zająć się tym problemem w oparciu o - jak podkreślała wówczas Jourova - „wspólne i solidne podstawy naukowe”. Kolejny 1 mln euro państwa członkowskie otrzymały od Komisji na prace związane z gromadzeniem danych i egzekwowaniem przepisów.

Podczas prezentacji programu badań w Pradze komisarz Jourova poinformowała, że kwestia podwójnych standardów produktów, nie tylko żywnościowych, zostanie uwzględniona podczas całościowego przeglądu praw konsumenckich, który zamierza przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i państwom członkowskim w kwietniu br. pod roboczym tytułem „Nowa umowa konsumencka”. Jourova zaznaczyła przy tym, że jej propozycja obejmie zarówno wprowadzenie zmian w regulacjach, jak i stosowanie kar dla producentów, którzy się do nich nie zastosują.

Dotychczas jedyną sankcją wobec stosowania podwójnych standardów była polityka publicznego zawstydzania (name and shame) poszczególnych producentów. Nowa umowa konsumencka ma sprawić, że tego rodzaju praktyki mogą ich dotknąć finansowo.

Kolejnym krokiem na drodze wyeliminowania podwójnych standardów mają być działania poszczególnych państw członkowskich, których zadaniem będzie monitorowanie rynku i eliminowanie niepożądanych zjawisk.

Jourova poinformowała, że od połowy 2018 r., Komisja zacznie się przyglądać sytuacji na rynku innych produktów, np. detergentów, dla których również zostaną opracowane ujednolicone metody badań.

Prezentując plany Komisji, Jourova podkreśliła, że starania samych konsumentów, by ich prawa były respektowane, przyniosły już konkretne efekty. Po kampanii zawstydzania kilku znaczących producentów żywności dobrowolnie ujednoliciło jakość swoich produktów sprzedawanych we wszystkich państwach członkowskich.

Firma Bahlsen zobowiązała się do stosowania masła we wszystkich ciastkach maślanych, producent żywności dla dzieci Hipp obiecał, że skład jego preparatów warzywnych we wszystkich krajach członkowskich będzie taki sam, a Ferrero, producent Nutelli zmodyfikuje skład niemieckiej wersji masła orzechowego, który był inny niż pozostałych krajach.

PAP, MS