Kwieciński potwierdza nasz news: Będzie specustawa mieszkaniowa

Jesteśmy zdeterminowani, by przygotować tzw. specustawę mieszkaniową - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Tym samy potwierdził nasze informacje sprzed 2 dni.

Jak napisaliśmy specustawa, ma uregulować przyspieszony tryb podejmowania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji.

Obecnie, nawet w sytuacji kiedy gmina i inwestor są zgodni co do nowego przeznaczenia, formalności związane ze zmianą planu nie pozwalają na szybkie rozpoczęcie inwestycji. Dlatego specustawa reguluje przede wszystkim przyspieszony tryb podejmowania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w sytuacji, gdy przeznaczenie gruntu - według studium lub planu zagospodarowania przestrzennego - jest inne niż mieszkaniowe.

Jednocześnie, jak dowiedział się portal wGospodarce.pl, Krajowy Zasób Nieruchomości obecnie pozostający w gestii ministerstwa inwestycji i rozwoju, już wkrótce przejdzie pod zarząd Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Cytowany przez portalsamorzadowy.pl, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, zapowiada że w ciągu dwóch, trzech tygodni przedstawione zostaną założenia i harmonogram realizacji specustawy mieszkaniowej.

Wyjaśnił, że „te rozwiązania mają iść w tym kierunku, żeby wszystkie procedury związane z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę, z pozyskiwaniem gruntów, a później z realizacją tych przedsięwzięć były jak najbardziej sprawne, żeby było w tym jak najmniej biurokracji”.

Chcemy polepszyć warunki do realizacji tego programu, ale generalnie chcemy polepszyć warunki w Polsce do prowadzenia inwestycji. One w dużym stopniu dotyczą mieszkalnictwa, ale to właśnie dlatego, że w Polsce brakuje nam mieszkań, szczególnie mieszkań dla ludzi młodych” - powiedział minister Kwieciński.