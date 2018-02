Materna: zainwestujemy 100 mld zł w gospodarkę morską

W najbliższych kilkunastu latach zainwestujemy 100 mld złotych - powiedział w sobotę w Toruniu wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna. Wskazał, że do niedawna Polska stała tyłem do morza, a teraz traktuje je priorytetowo

W jego ocenie bardzo istotne jest przywrócenie żeglowności międzynarodowych dróg wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem E30 - Odrzańskiej Drogi Wodnej, E40 biegnącej od Gdańska przez Warszawę po Brześć i na Ukrainę oraz E70 - łączącej Antwerpię z Kłajpedą.

Jako bardzo istotną wskazał również pozytywną decyzję środowiskowych uwarunkowań dla budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka. Stopień w Siarzewie ma kosztować ponad 2 mld zł, a budowa zakończyć w 2025 roku.

Będzie on służył dla społeczeństwa, jako kolejny most, a także dla żeglugi po spiętrzeniu wody. Zapewniamy bezpieczeństwo dla tamy we Włocławku. Jeżeli tego nie zrobimy w krótkim czasie, to grozi nam poważne niebezpieczeństwo. Nie chcę nawet mówić, co by się stało, gdyby nastąpiła katastrofa we Włocławku. Kolejny stopień wodny jest konieczny z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego państwa - dodał wiceminister.