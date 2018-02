Budowa 6 km S19 ma kosztować niemal 200 mln zł

Ponad 196,3 mln zł kosztować będzie budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Rudnik nad Sanem” do węzła „Nisko Południe”. Odcinek ten będzie miał ok. 6 km długości i będzie częścią trasy Via Carpatia

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, w przetargu na zaprojektowanie i budowę tego odcinka S19 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Strabag i Strabag Infrastruktura Południe.

Zaproponowana przez oferenta kwota to ponad 196,3 mln zł, termin realizacji zadania 34 miesiące, a okres gwarancji to 10 lat. Jeśli nie będzie złożonych odwołań od wyboru tej oferty i kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych będzie pozytywna, to wkrótce podpisana zostanie umowa na tę inwestycję z wybraną firmą - dodała.

Odcinek S19 od węzła „Rudnik nad Sanem” do węzła „Nisko Południe” realizowany będzie w systemie „projektuj i buduj”. Jak zaznaczyła Rarus, zadaniem wykonawcy będzie m.in. zaprojektowanie odcinka, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w drugiej połowie 2019 r., a zakończenie w 2021 r. - podkreśliła rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Odcinek S19 między Rudnikiem a Niskiem będzie stanowił część trasy Via Carpatia. Jest to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) wskazuje budowę szlaku jako priorytet inwestycyjny. Całkowita długość Via Carpatia w Polsce wyniesie ok. 760 km.

Na Podkarpaciu droga ekspresowa S19, która będzie częścią Via Carpatia, będzie miała docelowo długość ok. 170 km.

SzSz (PAP)