Polska branża spożywcza jedzie do Chin

Władze regionu łódzkiego wspierają lokalne firmy spożywcze w nawiązaniu współpracy handlowej z kupcami z Chin. Pięć przedsiębiorstw ma szansę wziąć udział w bezpłatnej misji gospodarczej do Chengdu, podczas której będą mogły poznać specyfikę kontaktów z chińskimi handlowcami

Zaproszenie skierowane do działających w sektorze spożywczym małych i średnich firm to kolejna odsłona projektu „Łódzkie w Chinach” zainicjowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, a finansowanego z funduszy UE. W jego ramach organizowane są nieodpłatne szkolenia dla przedsiębiorców z województwa, a następnie misje gospodarcze do głównego ośrodka handlu w Chinach Zachodnich - miasta Chengdu, z którym Łódź ma regularne połączenie kolejowe cargo.

Wiemy, że to dla naszego regionu okazja, jakiej nie ma nikt inny w Polsce. Szansa na rozwój, kontakty i oczywiście na zyski dla naszych rodzimych przedsiębiorców. Dlatego tak konsekwentnie inwestujemy w szkolenia i misje, które mają przyspieszyć ekspansję małych i średnich firm z Łódzkiego w Chinach. Czy warto to robić? Sześć podpisanych umów o współpracę, będących efektem zeszłorocznej podróży handlowej, mówi samo za siebie - podkreślił marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień.

Jak dodał, „teraz będziemy windować i promować kolejną grupę przedsiębiorców i liczymy na konkretne efekty biznesowe dla nich”.

Kolejną misję gospodarczą zaplanowano na marzec. Wcześniej, w piątek (9 lutego) odbędą się biznesowe warsztaty, które mają zmaksymalizować szanse lokalnych przedsiębiorców zaistnienia na chińskiej mapie gospodarczej. „Podczas kilku godzin wykładów i warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak prowadzić swój biznes w Chinach, gdzie należy szukać odpowiedniego wsparcia instytucjonalnego, czego unikać w relacjach z chińskimi partnerami oraz w jaki sposób organizować kanały dystrybucji” - wyjaśniają organizatorzy.

Do udziału w piątkowym szkoleniu w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego można zapisywać się na stronie www.golodzkie.com. Spośród jego uczestników wybranych zostanie pięć firm, których przedstawiciele wezmą udział w pełni sfinansowanej misji gospodarczej.

Łódzcy przedsiębiorcy w stolicy chińskiej prowincji Syczuan - Chengdu mają poznawać w praktyce specyfikę kontaktów z chińskimi handlowcami i inwestorami, wziąć udział w zaaranżowanych aktywnościach biznesowych z ponad pięćdziesięcioma wyselekcjonowanymi, dużymi kupcami. Ważnym punktem wyjazdu ma być szansa zaprezentowania swoich produktów w ramach Międzynarodowych Targów Produktów Spożywczych i Alkoholowych Tang Jiu Hui 2018 oraz w ramach 10-dniowej kampanii promocyjnej imprezy.

Łódź była pierwszym miastem w tej części Europy, do którego zaczęły kursować regularne pociągi kontenerowe z i do Chin. Połączenie nazywane przez Chińczyków „Nowym Jedwabnym Szlakiem” ruszyło w kwietniu 2013 roku. Pociągi z kontenerami kursują co najmniej raz w tygodniu i liczącą prawie 10 tys. kilometrów trasę pokonują w 12 do 14 dni.

Obecnie w znacznej mierze wykorzystuje się je także dla eksportu polskiej żywności - jabłek, piwa, soków, wody mineralnej, wyrobów cukierniczych i mleczarskich. Jak podkreślają przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, nasze produkty są coraz chętniej wybierane przez Chińczyków z Chengdu, dla których Łódź funkcjonuje jako pierwsza stacja połączenia z Unią Europejską, czyli miejsca, z którego według Chińczyków pochodzi najlepsza żywność i alkohole.

Łódź intensywnie współpracuje ze stolicą Syczuanu. Liczący 14 mln mieszkańców region jest centrum logistycznym, handlowym, finansowym, naukowym i technologicznym zachodniej części Chin. Dwa lata temu podpisano umowę o współpracy między woj. łódzkim a Syczuanem. W Chengdu województwo łódzkie prowadzi biuro, którego celem jest współpraca na szczeblu administracji samorządowej i wspieranie polskich przedsiębiorców w nawiązywaniu relacji z lokalnym biznesem.

SzSz(PAP)