Nowy Sącz ugości nowego rzecznika

Rzecznik MŚP będzie powołany jeszcze w tym roku. Ustawa nie przesądza, gdzie będzie mieściła się jego siedziba, więc każda lokalizacja jest wciąż możliwa. Nowy Sącz - zagłębie tak wielu polskich firm - jest atrakcyjnym miejscem na biuro Rzecznika - mówi minister Jadwiga Emilewicz.

Minister przedsiębiorczości i technologii wyraziła jednocześnie nadzieję na to, że Senat „bardzo szybko przyjmie Konstytucję Biznesu, którą następnie podpisze prezydent”. Przypomniała, że Konstytucja to „akt o charakterze systemowym”. „Konstytucja Biznesu to stabilny fundament dla budowania zaufania między administracją i przedsiębiorcami. Przedsiębiorca zyskuje realne gwarancje i staje się partnerem w dialogu z administracją publiczną. Odchodzimy zdecydowanie od paradygmatu, z którym borykaliśmy się przez wiele lat - dziedzictwa lat 80. - że przedsiębiorca jest kimś podejrzanym, kimś kto chce oszukać państwo. Konstytucja Biznesu mówi w sposób jasny: budujemy zaufanie do przedsiębiorców” - podkreśliła.

Emilewicz pytana o przewidziane w Konstytucji Biznesu powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i postulaty, by wyprowadzić tę instytucję z Warszawy, np. do Nowego Sącza, odpowiedziała: „Pomysł decentralizacyjny, który wskazuje na to, że taki przedstawiciel mógłby znaleźć się poza Warszawą jest niezwykle atrakcyjny. Ustawa nie przesądza, gdzie będzie mieściła się siedziba Rzecznika, więc każda lokalizacja jest wciąż możliwa. Jest czas, żeby tę decyzję jeszcze podjąć. Nowy Sącz - zagłębie tak wielu polskich firm - jest atrakcyjnym miejscem dla biura Rzecznika MŚP”.

„Rzecznik będzie powołany w sześć miesięcy po wejściu w życie ustawy. A zatem jeszcze w tym roku przedsiębiorcy doczekają się swojego rzecznika, który będzie nie tylko ułatwiał ich relacje z urzędami np. pomagając w organizacji mediacji. Będzie mógł zwracać się np. do urzędu skarbowego o objaśnienie przepisów lub do sądów o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie, przystępować do postępowań czy informować właściwe organy o nieprawidłowościach w działaniu administracji” - wskazała minister.

Na pytanie o zastrzeżenia opozycji m.in. do tego jak Rzecznik będzie łączył reprezentowanie sprzecznych interesów: przedsiębiorców i państwa, minister odpowiedziała: „Rzecznik ma stać na straży interesów przedsiębiorców. Zgodnie z ustawą taki jest jego obowiązek. Nie reprezentuje państwa, a przedsiębiorców w relacjach z państwem”.

I kontynuowała: „Nie ma tu żadnego konfliktu interesów. Przeciwnie, jako organu władzy publicznej jego oddziaływanie będzie dużo silniejsze. Gwarancją niezależności i bezstronności Rzecznika jest choćby to, że jego odwołanie nie jest uznaniowe. Ustawa precyzyjnie określa, kiedy Rzecznik może zostać odwołany. Poza tym może on pełnić swą funkcję tylko przez jedną kadencję, a więc nie musi zabiegać o przychylność sprawujących władzę. Liczymy ponadto, że Rzecznik pomoże nam tworzyć takie prawo, które nie będzie rzucaniem kłód pod nogi przedsiębiorcy”. (PAP)