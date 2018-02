Fiskus dostanie miliard faktur miesięcznie

Od lutego Ministerstwo Finansów będzie dostawać informacje o wszystkich transakcjach w Polsce.

Ministerstwo Finansów szacuje, że co miesiąc będą napływać dane o miliardzie faktur. Takie będą skutki objęcia mikrofirm obowiązkiem generowania Jednolitych Plików Kontrolnych, co nastąpiło z początkiem tego roku. Pierwsze JPK od mikrofirm zaczęły spływać wraz z rozpoczęciem lutego.

W grę mogą wchodzić dane o miliardzie faktur miesięcznie. W rezultacie zobaczymy wszystkie transakcje w Polsce – powiedział Zbigniew Wiliński, zastępca dyrektora Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów.

Do końca 2017 r. JPK generowały firmy duże, średnie i małe, łącznie ok. 110 tys. podmiotów. Teraz wszyscy płatnicy VAT będą mieli obowiązek przesyłania JPK, co oznacza, że w grę wchodzi ok. 1,5 mln podmiotów.

Choć pod względem liczby podmiotów wzrost będzie bardzo duży, to pod względem wartości faktur spodziewamy się wzrostu 3-, 4-krotnego – stwierdził Zbigniew Wiliński.

Ekonomiści niedawno dziwili się większej liczbie upadłości firm mimo dobrej sytuacji w gospodarce. Tymczasem to właśnie JPK może być przyczyną, gdyż to rozwiązanie ujawniało te spółki, które prowadziły wyłącznie obrót fikcyjny, aby na tej podstawie wyłudzić VAT.

Owszem, były firmy, które oficjalnie świetnie prosperowały, tyle że transakcje tak naprawdę były fikcyjne. Widziałem już takie firmy, kiedy pracowałem w kontroli. Świetnie wyglądały w papierach, miały duże obroty, ale kiedy zaczynała się kontrola, obroty zaczynały bardzo wyraźnie maleć bez wyraźnego powodu. Oczywiście, powodem była kontrola, a spółka miała po prostu obroty fikcyjne. Obroty spadały w końcu do zera, firma zamykała się, bo jej funkcjonowanie polegające na unikaniu opodatkowania przestawało się opłacać – powiedział Zbigniew Wiliński.

Teraz może być podobnie, zwłaszcza że wcześniej był widoczny proces pomniejszania podmiotów tylko po to, aby nie były one objęte obowiązkiem wysyłania JPK. Ale od początku tego roku każdy płatnik VAT musi generować JPK z informacjami o fakturach, a więc łatwiej będzie wychwytywać tych, którzy unikają płacenia podatku. Warto zwrócić uwagę, że za niezapłacony podatek VAT przez jedną firmę odpowiadają inne z tego łańcucha transakcji.

Dzięki analizom danych z JPK i objęciu wszystkich przedsiębiorców obowiązkiem wysyłania JPK_VAT powstał kompleksowy system w obszarze poboru podatku VAT. Przyczyni się to do ograniczenia liczby kontroli i skrócenia czasu jej trwania. Kontrole będą wymierzone w nieuczciwych podatników. Wykrycie niepłacących VAT podmiotów poprawi sytuację tych przedsiębiorców, którzy żyją w zgodzie z fiskusem – powiedział Zbigniew Wiliński.

Oczywiście, możliwa jest i taka sytuacja, że taka firma zapłaci VAT. Zdarzały się przypadki, że po wykryciu, iż jakiś podmiot nie jest podatnikiem VAT i nie płaci podatku, dochodziło do rejestracji tego podatku i płacił on zaległości. Jednak nie są to zbyt częste sytuacje.

Eliminacja niepłacących VAT podmiotów powinna poprawić sytuację tych przedsiębiorców, którzy starają się żyć w zgodzie z fiskusem.

Czesi, którzy wprowadzili JPK w 2016 r., wyczyścili swoje rejestry z fikcyjnych podmiotów, bo dane z plików umożliwiły wykrycie takich podmiotów. Zwiększyło to konkurencyjność innych podmiotów. Ale oczywiście objęcie wszystkich płatników VAT obowiązkiem składania JPK nie rozwiąże wszystkich problemów, jest po prostu jednym z elementów uszczelnienia systemu podatkowego – powiedział Wiliński.