Będzie łatwiej uzyskać kredyt mieszkaniowy

Banki przewidują złagodzenie w I kw. 2018 r. swojej polityki w segmencie kredytów mieszkaniowych. Oczekują jednocześnie niewielkiego wzrostu popytu na te produkty – wynika z opublikowanego kwartalnego raportu NBP „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”.

W IV kwartale 2017 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych. Jednocześnie banki obniżyły marżę kredytową oraz zaostrzyły warunki nieuwzględnione w ankiecie, m.in. związane z obniżeniem ustawowego wieku emerytalnego (procent netto około -16 proc.) - czytamy w informacji banku centralnego.

Jak podaje NBP, w opinii ankietowanych banków do spadku popytu przyczyniło się głównie wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania. We wcześniejszych edycjach ankiety wpływ powyższego czynnika na politykę kredytową banków był znacznie mniejszy. Natomiast banki, które zaobserwowały wzrost popytu uzasadniały go wypłatą wsparcia z programu „Mieszkanie dla Młodych” oraz prowadzonymi akcjami promocyjnymi.

Z analizy wynika, że w IV kwartale 2017 r. ankietowane banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, zwłaszcza w segmencie kredytów długoterminowych dla MSP, oraz kontynuowały zaostrzanie niektórych warunków polityki kredytowej. Banki nie odczuły przy tym istotnej zmiany popytu na kredyty dla przedsiębiorstw.

Na I kwartał 2018 r. ankietowane podmioty przewidują dalsze zaostrzenie polityki kredytowej oraz brak istotnych zmian wielkości popytu na kredyt zgłaszanego przez przedsiębiorstwa – czytamy w raporcie.

Ankietowane banki w ostatnim kwartale minionego roku w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych, jednocześnie obniżając pozaodsetkowe koszty kredytu.

Trzeci kwartał z rzędu popyt na kredyty konsumpcyjne wzrósł, co wynikało m.in. ze zmiany sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz złagodzenia niektórych warunków udzielania kredytów. Na I kwartał 2018 r. banki deklarują brak istotnych zmian polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu – napisano w raporcie.

NBP podaje, że informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na początku stycznia 2018 r. wypełniło 27 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 89 proc.