Olimpiada w Korei ważna do ponad połowy Polaków

Już za kilka dni 62 polskich sportowców rozpocznie zmagania podczas XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w koreańskim PyeongChang. Ich występy przed telewizorami śledzić będą miliony Polaków. Jak wynika z badania firmy doradczej Deloitte, przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dla ponad połowy z nas igrzyska olimpijskie są ważnym wydarzeniem, a występy polskiej reprezentacji jednoznacznie wywołują u nas poczucie dumy narodowej. Wśród sportów zimowych największą popularnością cieszą się skoki narciarskie

Dla 13 proc. ankietowanych igrzyska olimpijskie są bardzo ważnym wydarzeniem, a 38 proc. ocenia tę imprezę jako ważną.

Co czwarty badany przyznał, że istotnym kryterium wyboru obserwowanych zawodów są godziny transmisji.

Igrzyska to duma i fair play

W oczach Polaków Igrzyska Olimpijskie, to przede wszystkim najważniejsza impreza sportowa na świecie. Taką odpowiedź wskazało 31 proc. respondentów. To również pole rywalizacji pomiędzy krajami, które reprezentują zawodnicy (32 proc.). Aspekt rywalizacji przejawia się również w skojarzeniach respondentów z polską reprezentacją olimpijską, a dokładnie w poczuciu dumy z sukcesów polskich sportowców (40 proc.).

Co ważne rywalizacja olimpijska krzewi otwartość, współpracę i ducha fair-play, co w zestawieniu z dużym zasięgiem i skalą imprezy stanowi dobrą okazję do promocji tych wartości – mówi Ireneusz Kutyła, Dyrektor Marketingu, Polski Komitet Olimpijski.