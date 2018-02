6 barier rozwoju przemysłu 4.0

Cyfrowe kompetencje pracowników oraz dostęp do finansowania to kluczowe wyzwania związane z wdrożeniem czwartej rewolucji przemysłowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Takie wnioski płyną z badania „Rozwój Przemysłu 4.0 w praktyce” opublikowanego przez Siemens Finance

Przemysł 4.0, zwany inaczej czwartą rewolucją cyfrową, to bazująca na cyfrowych rozwiązaniach integracja nowoczesnych systemów i maszyn, wpływająca na produktywność przedsiębiorstwa. Jej celem jest zwiększenie możliwości wytwarzania towarów lub obniżenie kosztów operacyjnych. Siemens Finance, firma specjalizująca się w finansowaniu innowacyjnych rozwiązań przemysłowych, zapytała producentów jakie ich zdaniem największe wyzwania stoją przez przedsiębiorcami, którzy chcą wdrażać innowacyjne systemy cyfrowe. W badaniu, w którym wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli dużych firm przemysłowych, w tym z Polski, wskazano sześć takich wyzwań.

Wyzwanie nr 1 – Cyfrowe kompetencje

Pomimo szybko postępującej cyfryzacji przemysłu, wciąż zauważalne są braki w umiejętnościach i wiedzy pracowników. Według ankietowanych najważniejszymi elementami związanymi z rozwijaniem cyfrowych kompetencji są: wiedza w dziedzinie produkcji cyfrowej, kompetencje w zakresie cyfrowej konserwacji oraz analiza operacyjna i strategiczna. Badani przyznali również, że w związku z brakiem umiejętności muszą coraz częściej korzystać z outsourcingu usług.

Wyzwanie nr 2 – Dopasowane formy finansowania

Coraz wyższa konkurencyjność wymaga nieustannych inwestycji w nowe technologie. Choć w wielu przypadkach możliwe jest stopniowe wprowadzanie modernizacji, to tempo i ich rozmiar są i tak znaczące. Dlatego według respondentów dostęp do odpowiedniego finansowania staje się kluczem do przeprowadzenia skutecznej transformacji cyfrowej.

Wyzwanie nr 3 – Kultura współpracy

Przemysł 4.0 z zasady integruje procesy zachodzące w firmie w sposób poziomy. Zaburza to tradycyjny podział ról i obowiązków na linii dostawca – producent – klient. W związku z tym w nowej rzeczywistości cyfrowej należy pogodzić wiele punktów widzenia. Przedsiębiorcy podkreślają, że są już prowadzone dyskusje dotyczące tworzenia nowych modeli biznesowych, w których nastawienie na współpracę i przejrzystość działań ze strony dostawcy związane są z dłuższą gwarancją zobowiązań ze strony kupującego.

Wyzwanie nr 4 – Ochrona danych

W dobie lawinowo rosnących zasobów big data, bezpieczeństwo systemów IT staje się jednym z priorytetów każdej organizacji. Ponad połowa respondentów uważa, że obawy o bezpieczeństwo informacji zapoczątkują powstanie rynku wyspecjalizowanych usług w zakresie bezpiecznego współdzielenia danych, które będą mieć istotny wpływ na wdrożenie Przemysłu 4.0

Wyzwanie nr 5 – Więcej przykładów implementacji Przemysłu 4.0 w firmach

Choć ankietowani nie mają wątpliwości co do potrzeby wdrożenia Przemysłu 4.0, to większość z nich zauważa, że brak przykładów wdrożeń, które pokazywałyby realne zyski przedsiębiorstw, hamuje decyzje inwestycyjne w ich sektorze. Konieczne jest zobrazowanie ile trwa wdrożenie narzędzi cyfrowych w firmie i jaki zwrot z inwestycji z nich wynika.

Wyzwanie nr 6 – Zarządzanie strategiczne

Większość respondentów przyznała, że właściciele firm mają świadomość pilnej potrzeby cyfryzacji i automatyzacji, jednak nie przekłada się to na wdrożenie przejrzystego planu implementacji modelu Przemysłu 4.0.

Zdaniem ekspertów Siemens Finance kluczowe dla wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0 jest dokładne zaplanowanie całego procesu. Punktem wyjścia powinno być opracowanie strategii, która uwzględnia zarówno możliwości operacyjne, jak i finansowe.

Ustalenie formy finansowania w początkowym etapie planu pozwoli na efektywne wdrożenie technologii cyfrowej nowej generacji – mówi Jarosław Kubiszewski, dyrektor sprzedaży bezpośredniej w Siemens Finance.

Jego zdaniem niezwykle ważny w tym kontekście jest współpraca z partnerami, którzy rozumieją konkrenty sektor przemysłu.

Tylko specjaliści finansowi, którzy znają specyfikę danej firmy i jej branży, mogą zaproponować rozwiązania, które na przykład nie wpłyną na płynność finansową producentów – podkreśla Kubiszewski.

Badanie „Rozwój Przemysłu 4.0 w praktyce” zostało przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2017r. w ramach rozmów telefonicznych na próbie 40 producentów i ekspertów w dziedzinie zarządzania firmami przemysłowymi. Poproszono ich o zidentyfikowanie głównych wyzwań dla procesów cyfryzacji i automatyzacji oraz wzajemnych powiązań pomiędzy tymi wyzwaniami. Ponadto zapytano o budowanie skutecznej strategii oraz niezbędne kompetencje, a także w jaki sposób strategia ta może być sfinansowana, by przynieść najlepszy zwrot z inwestycji. Respondenci pochodzili z następujących państw: Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Polska, Rosja, Hiszpania, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Siemens Finance jest jedną z największych w Polsce firm finansujących inwestycje w maszyny i urządzenia przemysłowe. Badanie zostało przeprowadzone na potrzeby Siemens Finance Week – corocznego międzynarodowego wydarzenia, podczas którego eksperci dyskutują w jaki sposób innowacyjne rozwiązania finansowe torują drogę nowym modelom biznesowym.

