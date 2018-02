ZPP: Gorsze nastroje małych i średnich firm

Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP - wskaźnik pokazujący stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców oraz ich planowane działania w perspektywie najbliższego półrocza - spadł o 3,41 pkt do 44,67 pkt w I półroczu 2018 r. - podał Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP)

Wynik kolejnej fali badania Busometr pokazuje, że przedsiębiorcy sektora małych i średnich firm mają raczej neutralny stosunek do polityki gospodarczej rządu. Nie odnotowaliśmy także znaczących różnic w wartości komponentów, które mają wpływ na wartość Indeksu, w stosunku do wyników z poprzedniego badania.

Wprawdzie wskaźnik koniunktury gospodarczej jest nieco niższy, jednak jest to niewielka różnica, bo zaledwie 6 pkt. Sytuacja na rynku pracy już od dłuższego czasu utrzymuje się na dobrym poziomie, a wskaźnik inwestycji nieznacznie wzrósł - powiedział prezes ZPP Cezary Kaźmierczak, cytowany w komunikacie.

Pozytywne nastroje co do sytuacji gospodarczej w Polsce w perspektywie najbliższego półrocza wykazują przedsiębiorcy sektora produkcyjnego - tutaj wskaźnik wynosi 52,59 pkt. Gorzej jest w handlu i usługach - około 38 pkt. Na Indeks Busometr ZPP wpływ mają również dwa pozostałe komponenty - rynku płacy i inwestycji. Ich wartość to kolejno 55,14 pkt. oraz 43,46 pkt. podano także.

Optymistyczne nastroje przedsiębiorców w zakresie „rynku pracy” wykazują przedsiębiorcy z każdego sektora. Podobnie jest jeśli weźmiemy pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa, staż na rynku czy region. W każdym z tych przypadków wartość komponentu przekracza 50 pkt. O tym, że mamy teraz rynek pracownika, może świadczyć chociażby to, że 38 proc. przedsiębiorców planuje podniesienie wynagrodzenia w swoich firmach w ciągu najbliższych kilku miesięcy, natomiast blisko 30 proc. zamierza zwiększyć zatrudnienie - dodał Kazimierczak.

Od pierwszego półrocza 2017 roku odnotowano powolny wzrost komponentu „inwestycje”. Aktualnie jego wartość osiągnęła 43,46 pkt. W tym obszarze najlepiej prosperują firmy z sektora produkcyjnego (wartość indeksu wynosi blisko 65 pkt.). 48 proc. badanych w perspektywie najbliższego półrocza deklaruje, że będzie inwestować. Największą skłonność do inwestowania wykazują przedsiębiorcy z sektora średnich i dużych firm (53,7 pkt), mniejszy optymizm panuje wśród mikroprzedsiębiorców, podano także.

Wartość każdego z komponentów mieści się w przedziale od 0 do 100 pkt. Wyniki Busometra poniżej 50 pkt oznaczają pesymistyczne nastroje przedsiębiorców, a powyżej 50 - ich optymizm.

ZPP oraz Dom Badawczy Maison prowadzą badania wśród reprezentatywnej pod względem ilości zatrudnianych pracowników, próby małych i średnich firm w Polsce (do 250 zatrudnionych). Busometr ZPP jest publikowany co pół roku.

