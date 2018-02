Fiskus w gotowości, czeka na JPK od mikrofirm

Służby skarbowe w pełnym pogotowiu – luty będzie miesiącem, w którym po raz pierwszy mikrofirmy będące płatnikami VAT będą przesyłać Jednolite Pliki Kontrolne. Resort spodziewa się 1,6 mln JPK, tymczasem do tej pory spłynęło tylko12,5 tys. takich zestawień.

To będzie dla nas duże wyzwanie, dlatego prosimy, aby nie czekać z wysyłaniem JPK do ostatniego momentu, tylko aby jak najszybciej przesłać te dane do organów administracji skarbowej – powiedział Marian Banaś, wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej. – W tym miesiącu JPK za styczeń 2018 r. można wysłać najpóźniej 26 lutego – dodał Banaś.

Jednolity Plik Kontrolny to rodzaj zestawień, które zawierają dane o firmie, w tym te dotyczące zrealizowanej przez nią sprzedaży, udokumentowanej fakturami VAT, oraz dane o firmowych zakupach, również ujętych w fakturze VAT. Dla służb skarbowych to jedno z najważniejszych narzędzi, służących do tropienia oszustów podatkowych.

Dzięki danym zebranym w plikach JPK dokonujemy analiz i jesteśmy w stanie lepiej wytypować podmioty do kontroli .W rezultacie spada liczba kontroli – w 2015 r. służby skarbowe przeprowadziły 49 tys. kontroli, w 2016 – 38 tys., a w 2017 tylko 25 tys. kontroli. Ale mimo spadku liczby te kontrole są skuteczniejsze. W ubiegłym roku wykryliśmy uszczuplenia podatku na 1,5 mld zł, podczas gdy wcześniej było to 450 mln zł – dodał Banaś.

Jednak do tej pory resort finansów zbierał dane tylko od dużych firm (zostały objęte tym obowiązkiem od 1 lipca 2016 r.) oraz małych i średnich (te muszą składać JPK VAT od 1 stycznia 2017 r.). Od początku tego roku JPK muszą składać również mikrofirmy, więc fiskus będzie miał już dane o wszystkich transakcjach w gospodarce.

Fiskus dostanie miliard faktur miesięcznie

Ze względu na liczbę osób, które muszą przesłać dane w wyznaczonym terminie, oraz liczbę samych plików, służby skarbowe zostały postawione w stan gotowości. Od miesięcy trwają już szkolenia dla mikroprzedsiębiorców na temat generowania JPK. W dwie soboty lutego w urzędach skarbowych będzie można uzyskać informację na temat tego, jak tworzyć JPK i jak go wysyłać. Do tego jeszcze dochodzą dostępne na stronach resortu finansów aplikacje.

Stworzyliśmy całą stronę, poświęconą JPK. Znajdziemy tam definicję JPK, pytania i odpowiedzi oraz aplikacje. Jedna z nich to klient systemu, umożliwiającego wysyłkę JPK, drugi zaś to program e-Mikrofirma, który umożliwia stworzenie zestawienia faktur VAT oraz pozwala na wysyłkę JPK – powiedział Zbigniew Wiliński, wicedyrektor Departamentu Poboru Podatku w MF.

Jest także inna nowość, dotycząca sposobu podpisywania JPK, która pojawiła się wczoraj na stronach MF.

Wprowadziliśmy rozwiązanie, które umożliwia podpisywanie JPK przy użyciu danych autoryzujących, czyli w taki sposób, w jaki można już podpisywać zeznania podatkowe – powiedział Wiliński.

Ale to rozwiązanie będzie działać wyłącznie w 2018 r. W roku 2019 będzie już obowiązek podpisywania zeznań przy użyciu Profilu Zaufanego. Dlatego przedstawiciele resortu cyfryzacji zachęcają mikroprzedsiębiorców do zakładania PZ już obecnie.

JPK dla mikroprzedsiębiorców to kolejny obowiązek biurokratyczny, gdyż będą musieli ono słać to zestawienie obok dotychczas wypełnianych deklaracji VAT. Jednak jest szansa, że to się zmieni.