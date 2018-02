Duże inwestycje w polskiej służbie zdrowia

Wygraliście w konkursie, wykorzystaliście szanse i proszę przyjąć wyrazy gratulacji. Obie strony się napracowały – zwrócił się do zebranych przedstawicieli szpitali z całej Polski tuż przed uroczystym podpisaniem Piotr Gryza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Dzisiejsze umowy zapewnią transfer 141 mln zł ze środków unijnych w ramach europejskiego programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W poniedziałek w Ministerstwie Zdrowia podpisano umowy dofinansowania unijnego z 16 szpitalami i placówkami medycznymi z całej Polski. To działanie w ramach Osi priorytetowej IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia”. Łączna pula środków w ramach tej Osi to 2,2 mld zł. W ramach tej Osi wspierane są dwie gałęzie: infrastruktura ratownictwa medycznego (0,94 mld zł środków) oraz infrastruktury ponadregionalnych podmiotów leczniczych (1,25 mld zł środków).

W ramach osi infrastruktury ratownictwa medycznego środki zostaną skierowane na istniejące i nowe szpitalne oddziały ratunkowe (SOR), istniejące i nowe centra urazowe dla dorosłych (CU) i dla dzieci (CUD), lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, bazy lotniczego pogotowia ratunkowego (LPR) oraz wyposażenie śmigłowców. W ramach działania do końca perspektywy zrealizowanych będzie prawie 200 projektów.

W ramach działania „Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych” środki przeznaczone będą na inwestycje przede wszystkim w zakresie walki z chorobami układu krążenia oraz nowotworami. W planach i realizacji jest łącznie 100 projektów.

Co szczególnie ważne, finansowane będą także tzw. akceleratory w centrach onkologii.

To bardzo ważny aspekt w zakresie zwiększenia dostępu do radioterapii – skomentował dla portalu wGospodarce.pl Piotr Gryza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. – Teleradioterapia i leczenie chorób onkologicznych to bardzo istotna metoda leczenia chorób nowotworowych. Inwestujemy w sprzęt i znacząco podnosimy poziom jakości opieki medycznej – dodał.

Minister Gryza podkreślał, że w porównaniu z rokiem poprzednim dynamika wzrostu kwot jest ogromna.

Szpitale, które dziś podpisały umowę:

A. Goławska (MZ) oraz J. Szarecki z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie / autor: Ministerstwo Zdrowia

Alokacja

Województwo śląskie łącznie z umowami zawieranymi w dniu dzisiejszym zawartych będzie 23 umowy o dofinansowanie projektów. Zawarte umowy opiewają na łączną kwotę 302 mln zł. Dofinansowanie UE dla ww. umów stanowi niemalże 13 proc. środków przeznaczonych na całą Polskę.

W województwie podkarpackim łącznie z umowami zawieranymi w dniu dzisiejszym zawartych będzie 8 umów o dofinansowanie projektów. Zawarte umowy opiewają na łączną kwotę 56,5 mln zł. co Dofinansowanie UE dla ww. umów stanowi blisko 3 proc. środków przeznaczonych na całą Polskę.

W województwie opolskim łącznie z umowami zawieranymi w dniu dzisiejszym zawartych będzie 5 umów o dofinansowanie projektów. Zawarte umowy opiewają na łączną kwotę 66 mln zł. Dofinansowanie UE dla ww. umów stanowi 3 proc. środków przeznaczonych na całą Polskę.

W województwie mazowieckim łącznie z umowami zawieranymi w dniu dzisiejszym zawarte będą 33 umowy o dofinansowania projektów. Zawarte umowy opiewają na łączną kwotę 304 mln zł Dofinansowanie UE dla ww. umów stanowi blisko 13 proc. środków przeznaczonych na całą Polskę.

W województwie pomorskim łącznie z umowami zawieranymi w dniu dzisiejszym zawartych będzie 12 umów o dofinansowanie projektów. Zawarte umowy opiewają na łączną kwotę 60 mln zł, Dofinansowanie UE dla ww. umów stanowi blisko 3 proc. środków przeznaczonych na całą Polskę.

W województwie kujawsko-pomorskim, łącznie : umowami zawieranymi w dniu dzisiejszym, zawartych będzie 14 umów o dofinansowanie projektów. Zawarte umowy opiewają na łączną kwotę 77 mln zł. Dofinansowanie UE z ww. umów stanowi blisko 3.5 proc. środków przeznaczonych na całą Polskę.

W województwie lubelskim, łącznie : umowami zawieranymi w dniu dzisiejszym, zawarte będą 24 umowy o dofinansowanie projektów. Zawarte umowy opiewają na łączną kwotę 181 mln zł. Dofinansowanie UE z ww. umów stanowi ok. 8 proc. środków przeznaczonych na całą Polskę.

W województwie małopolskim, łącznie z umowami zawieranymi w dniu dzisiejszym, zawartych będzie 22 umowy o dofinansowanie projektów. Zawarte umowy opiewają na łączną kwotę 140 mln zł. Dofinansowanie UE dla ww. umów stanowi blisko 6 proc. środków przeznaczonych na całą Polskę.

W województwie świętokrzyskim łącznie : umowami zawieranymi w dniu dzisiejszym zawartych będzie 11 umów o dofinansowanie projektów. Zawarte umowy opiewają na łączną kwotę 110 mln zI. Dofinansowanie UE dla ww. umów stanowi niemalże 5 proc. środków przeznaczonych na całą Polskę.

W województwie dolnośląskim łącznie z umowami zawieranymi w dniu dzisiejszym zawartych będzie 18 umów o dofinansowanie projektów. Zawarte umowy opiewają na łączną kwotę 58 mln zł. Dofinansowanie UE dla ww. umów stanowi blisko 2,596 środków przeznaczonych na całą Polskę.

W województwie zachodnlopomorsklm łącznie zawartych zostało 7 umów o dofinansowanie projektów. Zawarte umowy opiewają na łączną kwotę 70 mln zł. Dofinansowanie UE dla ww. umów stanowi ok. 3 proc. środków przeznaczonych na całą Polskę.

W województwie lubuskim łącznie zawartych zostało 5 umów o dofinansowanie projektów. Zawarte umowy opiewają na łączną kwotę 43 mln zł. Dofinansowanie UE dla ww. umów stanowi niemalże 2 proc. środków przeznaczonych na całą Polskę.

W województwie wielkopolskim łącznie z umowami zawieranymi w dniu dzisiejszym, zawartych będzie 25 umów o dofinansowanie projektów. Zawarte umowy opiewają na łączną kwotę 186 mln zł. Dofinansowanie UE dla ww. umów stanowi niemalże 7 proc. środków przeznaczonych na całą Polskę.

W województwie podlaskim łącznie z umowami zawieranymi w dniu dzisiejszym, zawartych będzie 14 umów o dofinansowanie projektów. Zawarte umowy opiewają na łączną kwotę 60 mln zl. Dofinansowanie UE dla ww. umów stanowi niemalże 3 proc. środków przeznaczonych na całą Polskę.

W województwie łódzkim, łącznie z umowami zawieranymi w dniu dzisiejszym, zawartych będzie 19 umów o dofinansowanie projektów. Zawarte umowy opiewają na łączną kwotę 208 mln zł. Dofinansowanie UE dla ww. umów stanowi blisko 8 proc. środków przeznaczonych na całą Polskę.

W województwie warmińsko-mazurskim, łącznie z umowami zawieranymi w dniu dzisiejszym, zawarte będzie 12 umów o dofinansowanie projektów. Zawarte umowy opiewają na łączną kwotę 73 mln zł. Dofinansowanie UE z ww. umów stanowi ok. 3 proc. środków przeznaczonych na całą Polskę.

Jak mówi minister Gryza, mimo złożonych procedur formalnych narzuconych przez Unię, jakie funkcjonują w tym programie, pula środków z tej osi jest już prawie w całości wykorzystana.

Właściwie już zostało bardzo niewiele środków w ramach tego programu operacyjnego, które mamy do wydania i to jest bardzo dobra informacja. Do końca stycznia podpisano prawie 70 proc. planowanych umów, a na początku lutego planujemy niemalże w całości wyczerpać alokację na tę perspektywę. Da to szpitalom czas na sprawne zrealizowanie inwestycji – ocenił Gryza.