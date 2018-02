Każdego dnia dzieci poznają internet

Każdego dnia ponad 175 tys. dzieci po raz pierwszy korzysta z internetu; dostęp do sieci jest dla najmłodszych szansą i daje wiele możliwości, ale jednocześnie niesie ze sobą liczne zagrożenia - ostrzega UNICEF, w Dniu Bezpiecznego Internetu, który obchodzimy we wtorek.

UNICEF apeluje o ochronę dzieci przed zagrożeniami w sieci. Podkreśla, że każdego dnia ponad 175 tys. dzieci po raz pierwszy korzysta z internetu.

„To dwoje dzieci co sekundę. Dostęp do internetu jest dla najmłodszych szansą i daje wiele możliwości, ale jednocześnie niesie ze sobą liczne zagrożenia. Wśród nich jest dostęp do szkodliwych treści, ryzyko wykorzystania seksualnego, cyberprzemocy i kradzieży ich prywatnych informacji” - ostrzega UNICEF.

„Każdego dnia tysiące dzieci korzysta z internetu pierwszy raz w życiu, co naraża je na szereg niebezpieczeństw” - mówi cytowany w komunikacie organizacji dyrektor UNICEF ds. badań Laurence Chandy. „Rządy państw i sektor prywatny zrobiły postęp w eliminowaniu największych zagrożeń w sieci, jednak potrzebny jest jeszcze większy wysiłek, aby w pełni chronić dzieci” - podkreśla.

Jak informuje UNICEF, na całym świecie jeden na trzech użytkowników internetu to dziecko. Organizacja zwraca uwagę, że wciąż zbyt mało działań jest podejmowanych w celu ochrony najmłodszych przed zagrożeniami płynącymi z wirtualnej rzeczywistości i zwiększenia ich dostępu do dobrej jakości i bezpiecznych treści.

UNICEF podkreśla, że obowiązek ochrony dzieci w internecie spoczywa na wszystkich, w tym rządach państw, rodzinach, szkołach i innych instytucjach. Jednocześnie - jak zaznaczono - „to sektor prywatny, zwłaszcza branża technologiczna i telekomunikacyjna, ponosi szczególną odpowiedzialność za kształtowanie wpływu technologii cyfrowej na dzieci”. „Należy wykorzystać siłę i wpływ sektora prywatnego, aby rozwinąć standardy etyczne dotyczące ochrony danych i polityki prywatności w całym przemyśle” - wskazano.

UNICEF apeluje o wznowienie współpracy rządów państw, społeczeństw obywatelskich, Organizacji Narodów Zjednoczonych, innych międzynarodowych organizacji działających na rzecz dzieci, a zwłaszcza sektora prywatnego w celu „umieszczenia dzieci w centrum polityk cyfrowych”.

Ma w tym pomóc m.in. ujednolicenie globalnej, regionalnej oraz państwowej odpowiedzi na współczesne zagrożenia, jakie stoją przed dziećmi korzystającymi z internetu.

„Musimy pogłębić współpracę pomiędzy twórcami polityk cyfrowych oraz przemysłem technologicznym, aby wspólnie poszukiwać rozwiązań zapobiegających nadużyciom wobec dzieci w internecie” - podkreśla UNICEF.

Wskazuje też na potrzebę ochrony prywatności dzieci w wirtualnej rzeczywistości. „Potrzebujemy znacznie większego zaangażowania sektora prywatnego oraz rządów państw, aby skutecznie chronić dane dzieci umieszczone w Internecie. Działania te można zrealizować poprzez wprowadzenie międzynarodowych standardów w gromadzeniu i wykorzystywaniu danych dotyczących dzieci korzystających z internetu oraz edukację najmłodszych w zakresie ochrony ich prywatności przed zagrożeniami płynącymi z sieci” - podkreślono.

Ponadto organizacja wskazuje także na potrzebę równiejszego dostępu dzieci do informacji oraz edukacji w zakresie umiejętności cyfrowych. Proponuje ustanowienie standardów etycznych dotyczących ochrony danych i polityki prywatności w świecie biznesu i inwestowanie w lepsze dane dotyczące dostępu dzieci do internetu oraz szans i zagrożeń, jakie z niego płyną.

„Potrzebujemy efektywnego systemu badającego aktywność najmłodszych w sieci, tak aby zebrane materiały wspomagały skuteczną reakcję na zagrożenia” - podkreśla UNICEF.

„Jedno kliknięcie w link wystarcza, aby gdzieś na świecie dziecko pozostawiło po sobie ślad, którym mogą podążyć osoby chcące je skrzywdzić” - zwraca uwagę Chandy. „Dzieci w coraz młodszym wieku rozpoczynają korzystanie z internetu. Dlatego potrzeba poważnej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa w sieci” - dodaje. (PAP)