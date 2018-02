Polacy chętnie zmieniają dostawcę prądu

Liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), którzy zdecydowali się na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 2017 r. wzrosła na koniec grudnia ubiegłego roku o 18,2 proc. Z kolei wśród odbiorców przemysłowych - grupy taryfowe A, B, C - nastąpił wzrost o 8,3 proc. - poinformował w komunikacie Urząd Regulacji Energetyki.

W samym grudniu 2017 r. zmiany sprzedawcy dokonało 6 069 gospodarstw domowych, zaś wśród odbiorców przemysłowych dokonano 544 takie zmiany.

„Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C wg stanu na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 188 231, a więc zwiększyła się od końca grudnia 2016 r. o 14 373, co stanowi wzrost o 8,3 proc. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec grudnia 2017 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 546 867, a więc zwiększyła się od końca grudnia 2016 r. o 84 237, co stanowi wzrost o 18,2 proc.” - napisano w komunikacie.

Możliwość zmiany dostawcy energii elektrycznej została wprowadzona w Polsce w 2007 roku. Od tego czasu do końca grudnia ubiegłego roku z możliwości zmiany skorzystało już prawie 547 tys. gospodarstw domowych - wynika z wyliczeń Urzędu Regulacji Energetyki. Z kolei wśród odbiorców przemysłowych z możliwości zmiany dostawcy skorzystało od 2007 roku już ponad 188 tys. podmiotów.

Prawo zakupu prądu i gazu od dowolnie wybranego sprzedawcy daje konsumentom zasada TPA (z ang. Third Party Access), czyli zasada dostępu stron trzecich, gdzie stronami są: właściciel sieci, sprzedawca energii oraz jej odbiorca.(PAP)