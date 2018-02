Na lotnisku w Katowicach przybyło pasażerów

Ponad 233,5 tys. pasażerów obsłużyło w styczniu br. lotnisko Katowice; to ponad 25 proc. więcej niż w styczniu ub. roku. W całym ub. roku obsłużono tam prawie 3,9 mln pasażerów. W tym roku szacunki mówią o liczbie o kilkaset tysięcy osób większej.

Jak poinformował we wtorek Piotr Adamczyk z działu komunikacji i promocji Katowice Airport, liczba obsłużonych w styczniu pasażerów jest o 48,8 tys. większa (co przekłada się na 26,4 proc.), niż w pierwszym miesiącu 2017 r. Po raz pierwszy w historii tego lotniska w styczniu skorzystało z niego ponad 200 tys. pasażerów.

Wzrosty katowicki port lotniczy odnotował w obu segmentach ruchu. Z połączeń rozkładowych skorzystało tam 191,6 tys. podróżnych (wzrost o 21,8 proc), a najpopularniejszymi trasami regularnymi - spośród 41 dostępnych - okazały się: Londyn-Luton, Dortmund, Londyn-Stansted, Warszawa i Frankfurt.

Z siatki połączeń czarterowych skorzystało w Katowicach w styczniu 39,5 tys. osób (wzrost o 52,6 proc.). Wśród najpopularniejszych kierunków czarterowych - na jedenaście dostępnych - znalazły się: Hurghada, Marsa Alam, Fuerteventura, Ras al-Chajma i Teneryfa.

Jak zaznaczył prezes zarządzającego katowickim lotniskiem Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, tegoroczny styczeń był dwunastym z rzędu miesiącem z dwucyfrowym wzrostem ruchu pasażerskiego ogółem. Jego zdaniem trend utrzyma się w dłuższej perspektywie.

W minionym miesiącu, w porównaniu ze styczniem 2017 r., największy wpływ na wzrost ruchu miały linie regularne. Liderem wzrostu procentowego był PLL LOT, który przewiózł o ponad 100 proc. pasażerów więcej, następnie Ryanair z ok. 45 proc. wzrostem oraz Wizz Air, który miesiąc zamknął w Pyrzowicach z 16 proc. wzrostem liczby podróżnych. Jesteśmy także zadowoleni z wyników w ruchu czarterowym. Pomimo tzw. niskiego sezonu, biura podróży dysponują z Pyrzowic solidną ofertą, a ta przekłada się na wzrost ruchu w tym segmencie - zadeklarował prezes GTL.

Tegoroczna siatka połączeń regularnych i czarterowych Katowice Airport w szczycie sezonu obejmować ma ponad 120 tras. Obecnie w ofercie lotów z Pyrzowic dostępnych jest dziewięć nowych tras regularnych. Osiem z nich uruchomi Wizz Air - będą to całoroczne loty do Aten, Memmingen, Porto, Lwowa i Charkowa oraz sezonowe połączenia do Podgoricy, Faro i Malagi. Lufthansa otworzy całoroczną trasę do Monachium.

Ogółem w 2017 r. port lotniczy Katowice obsłużył prawie 3,9 mln pasażerów. To o blisko 700 tys. pasażerów więcej niż w 2016 r. (wzrost o ponad 20 proc. wobec 2016 r.). Ogółem statki powietrzne startowały i lądowały w Katowicach w ub. roku 34,7 tys. razy. To liczba o 3,7 tys. operacji lotniczych (12 proc.) większa niż rok wcześniej.

Władze Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego spodziewają się, że w tym roku w Katowice Airport zostanie przekroczona granica 4 mln obsłużonych podróżnych. Wstępnie szacuje się, że pasażerów będzie o kilkaset tysięcy więcej, niż w 2017 r.

W tej sytuacji władze katowickiego lotniska kontynuują trwający od ponad 10 lat proces inwestycyjny. Po zakończeniu w grudniu ub. roku prac nad nową drogą kołowania i oświetleniem nawigacyjnym, na lotnisku nadal trwa rozbudowa płyty postojowej cargo na zachód; w toku są również prace związane z przygotowaniem całkowitej modernizacji i rozbudowy centralnego terminalu pasażerskiego B (roboty mają ruszyć w sezonie zimowym 2019-2020).

W przyszłym roku rozpocznie się rozbudowa na zachód parkingu nr 1, przed terminalami pasażerskimi - powstanie tam ponad 600 miejsc. Trwają równoległe prace nad uzbrojeniem w system ILS CAT I zachodniego, pomocniczego podejścia do drogi startowej. Na zlecenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w południowo-wschodniej części portu wyposażana jest zbudowana już nowa wieża kontroli. Spółka Chopin Airport Development buduje hotel Moxy należący do sieci Marriott.

W perspektywie 20 lat lotnisko Katowice prognozowało niedawno obsługę 7,4 mln pasażerów rocznie.

