Kolej na innowacje – rusza akcelerator ARP i POLREGIO

ARP i POLREGIO zainaugurowały wspólny projekt akceleracyjny dedykowany branży kolejowej. Celem akceleratora ARP i POLREGIO jest wspieranie innowacji. W ramach projektu spółki poszukują firm i instytucji zainteresowanych przygotowaniem innowacyjnych rozwiązań dla kolejnictwa.

Przewoźnik kolejowy poszukiwał m.in. oprogramowania do sprzedaży biletów w kasach stacjonarnych, systemu rozrywki pokładowej, czy aplikacji mobilnych służących integracji pasażerów.

Akcelerator skierowany jest do start-upów oraz sektora małych i średnich firm. Bardzo ważną role w projekcie odgrywają warsztaty, których celem jest poszukiwanie technologicznych rozwiązań na określone przez firmy potrzeby i oczekiwania.

Jak wyjaśniał Michał Szaniawski wiceprezes ARP, Agencja od dwóch lat organizuje tego typu spotkania dużych spółek ze startupami.

Zachęcamy duże spółki do definiowania i zgłaszania potrzeb na innowacje, a my pomagamy w znalezieniu odpowiednich firm czy instytucji badawczych, które mogą taki projekt stworzyć,a potem przy pomocy dużej spółki również go wdrożyć. Na początku było ciężko bo dużym spółek rozwijanie innowacji kojarzyło głównie z otrzymywaniem dotacji - twierdzi Szaniawski z ARP.

Priorytetem ARP jest wspieranie takich działań w spółkach z Grupy ARP, ponieważ budują wzrost wartości tych firm, pozwalają maksymalnie wykorzystać ich potencjał i pozytywnie wpływają na jakość produktów czy świadczonych usług. Jestem przekonany, że ten wspólny projekt zaowocuje rozwiązaniami, na których najbardziej skorzystają pasażerowie – podkreśla Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu ARP