Big Data, czyli co naprawdę wiedzą o nas reklamodawcy

Według ostatniego raportu OnAudience - spółki należącej do Cloud Technologies - Polsce odsetek osób blokujących reklamy jest najwyższym na świecie. Na jednego internautę w Polsce przypadają wydatki w kwocie ok. 150 zł rocznie (a internautów w Polsce jest ok. 27,7 mln). To potężny zastrzyk finansowy z reklam dla wydawców. W ten sposób są finansowane treści internetowe i darmowy dostęp do nich. Walka użytkowników z adblockami może odciąć wydawców internetowych od źródła finansowania - powiedział w dzisiejszym Wywiadzie Gospodarczym na antenie telewizji wPolsce.pl Piotr Prajsnar, prezes Cloud Technologies, spółki zajmującej się big data

Maksymilian Wysocki rozmawiał z prezesem największej i jednej z najbardziej znanych hurtowni danych i analityki big data na polskim rynku, która zbiera dane o użytkownikach dla wykorzystania w docieraniu lepiej sprofilowanymi z reklamami do użytkowników. Cloud Technologies przetwarza ponad 9 miliardów anonimowych profili w Polsce i na świecie. Czy naprawdę anonimowych?

Firmy jak Facebook i Google wiedzą wszystko o swoich użytkownikach, natomiast firmy reklamowe jak Cloud Technologies posługują się zupełnie anonimowym, cyfrowym śladem. Na tej podstawie tworzymy profil behawioralny - powiedział Piotr Prajsnar.

W 2017 r. wartość globalnego rynku danych wyniosła 13,5 mld dolarów. W tym roku wartość rynku danych osiągnie 18,2 mld globalnie, czyli tempo wzrostu już nie tak imponujące jak w ubiegłym roku (40 proc.), ale wciąż będzie imponujące, bo ponad 34%. W roku 2016 w Polsce dokonano zakupu cyfrowych informacji za kwotę 2,2 mln dolarów. Według analityków, polski rynek danych wzrośnie do 30,4 mln USD w 2018 r. Daje to 1382 procentowy wzrost w stosunku do 2016 roku. Dane są w cenie. Co zatem wiedzą o nas reklamodawcy?

Sama segmentacja użytkowników składa się z kilku tysięcy różnych zmiennych. Bardzo ważne są intencje zakupowe, czyli czego szuka dana osoba w danym momencie. Zjawisko targetowania reklam w internecie zyskuje na znaczeniu, bo im bardziej spersonalizowana reklama, tym większa skuteczność - ocenia Prajsnar.

O czym mówimy, kiedy mówimy o rynku danych? Jakie dane zbiera o nas Facebook, jakie dane zbiera o nas Google, jakie dane zbierają o nas firmy takie, jak Cloud Technologies? Czy opłaca się wydawać tyle na dane i czy opłaca się personalizować reklamy?

