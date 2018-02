Koniec z naciąganiem SMS-ami Premium

Lepszą ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i nadużyciami związanymi m.in. z sms-ami premium ma zapewnić rządowa nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego. Pierwsze czytanie jej projektu odbyło się we wtorek na posiedzeniu sejmowej komisji cyfryzacji.

Rządowy projekt trafił do prac w podkomisji.

Jeden z celów przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacji, jak referował na posiedzeniu komisji sekretarz stanu w tym resorcie Marek Zagórski, to kompleksowa ochrona konsumentów na rynku telekomunikacyjnym i wyposażenie regulatora rynku - prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej - w dodatkowe, skuteczne narzędzia. Projekt ma też usprawnić system ostrzegania o możliwych zagrożeniach, takich jak np. możliwe klęski żywiołowe.

Ponadto wprowadzane zmiany, mówił Zagórski, mają poprawić funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego oraz doprecyzować przepisy, odnoszące się do funkcjonujących na tym rynku podmiotów.

Zagórski podkreślał, że „w związku z identyfikowanymi na rynku nieprawidłowościami i nadużyciami” projekt wprowadza zmiany w przepisach dotyczących usług o podwyższonej opłacie. Chodzi o to, dodał, aby „zapewnić użytkownikom kompleksową ochronę i jednocześnie wyposażyć regulatora w dodatkowe narzędzia”.

Zmiany dotyczą usług tzw. Premium Rate czyli drogich, dodatkowo płatnych sms-ów. Projekt wprowadza, mówił Zagórski, np. dodatkowe progi kwotowe - do dotychczasowych trzech progów: 35, 100 i 200 zł dojdzie próg 0 zł (czyli całkowita blokada tego rodzaju usług).

Jak wyjaśniło w specjalnym komunikacie na temat noweli Ministerstwo Cyfryzacji, obecnie abonent może, ale nie musi określać, czy chce korzystać z usługi sms-ów o podwyższonej opłacie. A jeśli chce - do jakiej kwoty. W efekcie jest to furtka do nadużyć dla nieuczciwych firm. Tymczasem zgodnie z projektem, jeśli abonent nie określi żadnego progu - progiem domyślnym będzie 35 zł.

Przekroczenie progu będzie, w myśl projektu, wywoływać konieczność poinformowania abonenta o tym fakcie i automatyczną blokadę połączeń na numery Premium. Obecnie blokada jest uruchamiana dopiero na żądanie abonenta.

Projekt wprowadza także, zaznaczył wiceminister cyfryzacji, „całkowity zakaz usług Premium Rate nie wpisanych do rejestru usług, prowadzonego przez prezesa UKE”.

Podmiot prowadzący dodatkowe świadczenie będzie musiał też podać więcej informacji o sobie i umożliwić abonentowi efektywny kontakt. Ponadto abonent będzie musiał wyrazić zgodę na świadczenie usług bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia, co zwiększy świadomość abonentów co do charakteru zamawianej usługi - np. cyklicznej, powtarzalnej usługi sms premium.

Projekt wprowadza możliwość blokowania połączeń nawet w przypadku, gdy są bezpłatne.

Chodzi o ochronę głównie dzieci przed nieprzeznaczonymi dla nich treściami” - tłumaczył Zagórski.

Z kolei prezes UKE będzie mógł w drodze decyzji nakazać firmie telekomunikacyjnej zablokowanie dostępu do numeru lub pobierania opłat za usługi Premium, zaprzestanie świadczenia usługi, a usługodawcy (np. portalowi społecznościowemu) - usunięcie informacji promocyjnych lub reklamowych usług Premium. Wprowadzone będą też kary za niewykonanie obowiązku blokowania usług o podwyższonej opłacie niewpisanych do rejestru.

Dokument wprowadza także nowe formy zawierania umów, mające służyć dalszemu rozwojowi cyfryzacji państwa i gospodarki.

Będą, jak zaznaczył Zagórski, trzy możliwe formy zawarcia umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych: tradycyjna forma pisemna, forma elektroniczna z podpisem elektronicznym oraz forma dokumentowa - zdalna (np. mailem).

Przywiązani do tradycyjnych form będą mogli zawierać tradycyjne, a preferujące formę dokumentową będą mogli wybrać formę zdalną - zaznaczył wiceminister cyfryzacji.

Projekt wprowadza także nowe narzędzie w systemie powiadamiania obywateli o zagrożeniach, które mogą spowodować na danym obszarze sytuację kryzysową. Powiadamiania to - zaznaczył Zagórski - będzie realizowane przy użyciu krótkich wiadomości tekstowych (sms-ów).

Ponadto rządowy dokument likwiduje stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie UKE w związku z wejściem w życie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Upraszcza również, jak wynika z uzasadnienia, „nadmiernie sformalizowany proces wydawania przez Prezesa UKE decyzji w sprawie zgody na świadczenie przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu”.

Ujednolica także formę przekazywania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych danych z działalności telekomunikacyjnej poprzez wprowadzenie elektronicznego formularza. (PAP)