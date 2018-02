Budowa mieszkań ma ekspresowo przyspieszyć

Za tydzień na posiedzeniu Rady Mieszkalnictwa dyskutowane będą założenia specustawy mieszkaniowej - poinformował w środę minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Jej cel, to przyspieszenie inwestycji w tym sektorze gospodarki

Kwieciński na antenie radia TOK FM, mówiąc o dotychczasowych wysiłkach rządu, by uruchomić na znacznie większą skalę produkcję mieszkań w Polsce przyznał, że „to do tej pory nie wypaliło, nie wypaliło to w takim tempie, jakbyśmy sobie tego życzyli”.

Zwrócił uwagę, że nasz kraj pod względem liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców odstaje od średniej europejskiej. Wskazał, że w Polsce to nieco ponad 360 mieszkań, w UE to 435.

Dlatego też - jak kontynuował - budownictwo mieszkaniowe, w tym realizacja rządowego programu Mieszkanie plus, w najbliższych miesiącach będzie miało „absolutny priorytet” rządu. Chodzi m.in. o poprawę otoczenia legislacyjnego, które pozwoli ruszyć inwestycjom.

Będziemy chcieli pilnie przeprowadzić przez rząd i parlament specustawę mieszkaniową - zapowiedział minister.

Na początku lutego w wywiadzie Kwieciński powiedział, że „jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby taką specustawę, nazywaną w skrócie mieszkaniową, przygotować”.

Szef resortu inwestycji i rozwoju pytany w środę w radiu, co znajdzie się w specustawie - odpowiedział - że „za tydzień, albo dwa” się o tym dowiemy. Dopytywany, czy to oznacza, iż w tym czasie pojawi się jej projekt, Kwieciński doprecyzował, że na razie chodzi o założenia do specustawy.

Na Radzie Mieszkalnictwa ustaliliśmy, że jest to nasz absolutny priorytet. Za tydzień będziemy rozmawiali na temat najważniejszych założeń i kształtu tej ustawy. Chcielibyśmy, by została bardzo szybko przeprocedowana przez rząd i skierowana do Sejmu” - powiedział minister.

W styczniu w wyniku rekonstrukcji rządu nowe Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przejęło nadzór nad działaniami operacyjnymi związanymi z budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem. Wcześniej za te sprawy odpowiedzialny był resort infrastruktury i budownictwa, który po rekonstrukcji został zlikwidowany.

Ponadto po rekonstrukcji premier Mateusz Morawiecki przejął bezpośredni nadzór nad realizacją programu Mieszkanie plus. W związku z tym powołana została Rada Mieszkalnictwa.

W skład Rady - obok premiera Morawieckiego - weszli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister finansów Teresa Czerwińska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Członkami Rady Mieszkalnictwa zostali także: prezes Rządowego Centrum legislacji Jolanta Rusiniak oraz prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz.

Do zadań Rady należy w szczególności „opracowywanie mechanizmów współpracy organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych im podległych” oraz „monitorowanie przebiegu działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów”.

Rada Mieszkalnictwa ma także inicjować i koordynować prace analityczne, koncepcyjne oraz wdrożeniowe, związane z realizacją polityki mieszkaniowej Rady Ministrów. Ma także monitorować przebieg realizacji tych prac.

SzSz (PAP)