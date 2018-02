Które pączki mają najmniej kalorii?

Tłusty czwartek bez pączków? Nie! Niektórzy nawet twierdzą, że niespróbowanie tego dnia pączka przynosi pecha. Jak wybrać tego, który ma najmniej kalorii?

Jeden pączek ma ok. 300 kalorii. Jeżeli chcemy zjeść dietetyczne pączki to najlepiej wybrać upieczone. Jeżeli natomiast wolimy tradycyjne pączki to najmniej kaloryczne będą te z konfiturą różaną posypane cukrem pudrem. Zdecydowanie więcej kalorii będzie miał pączek z czekoladą i lukrem - Justyna Mizera, dietetyk sportowy, autorka bloga www.zMizerami.pl.