Pekao liczy na 400 tys. nowych klientów w tym roku

Bank Pekao wprowadza szereg zmian w ofercie bankowości detalicznej. Dzięki trzem filarom: nowej ofercie rachunku osobistego, nowej ofercie dla młodych, oraz najnowocześniejszej bankowości mobilnej z funkcjami BLIK, Bank ma stać się liderem w pozyskiwaniu nowych klientów i do końca roku planuje sprzedać 400 tys. nowych rachunków.

Podczas zaprezentowanej strategii, Bank Pekao pokazał bardzo ambitne cele biznesowe: ROE na poziomie 14 proc., wskaźnik C/I poniżej 40 proc., zysk netto powyżej 3 mld zł. Do zrealizowania tych zamierzeń konieczne było wprowadzenie dużych zmian w ofercie detalicznej banku, a przede wszystkim dużo silniejsza akwizycja nowych klientów.

Konsekwentnie realizujemy naszą strategię i jesteśmy najbardziej dynamicznie rozwijającym się bankiem. Dostrzegamy zmiany technologiczne w sektorze bankowym i chcemy być ich liderem – powiedział Michał Krupiński, prezes Banku Pekao.

Głównym motorem akwizycji klientów jest rachunek osobisty, dlatego pierwszym filarem nowej strategii bankowości detalicznej jest wprowadzone w końcówce stycznia do oferty Konto Przekorzystyne.

Projektując nowy rachunek bank zlecił przeprowadzenie badania jakościowego, aby poznać oczekiwania klientów co do nowego konta. Wyniki badań wskazują, że klienci przede wszystkim oczekują bezpłatnego konta i karty, szerokiej sieci bezprowizyjnych bankomatów, prostej w obsłudze bankowości elektronicznej, wysoko oprocentowanego konta oszczędnościowego i dodatkowych promocji.

Wprowadzone do oferty Konto Przekorzystne spełnia wszystkie potrzeby klientów, pod warunkiem jedynie minimalnej aktywności.

Razem z kontem klient otrzymuje rachunek oszczędnościowy z oprocentowaniem 2,7 proc., przez 6 miesięcy, do kwoty 10 000 zł. Co istotne, każdy przelew wykonany za pomocą aplikacji PeoPay z konta oszczędnościowego jest bezpłatny.

Klient ma również możliwość otrzymania 100 zł zwrotu składki za nowo zakupioną lub odnowioną polisę OC na samochód w PZU. Aby otrzymać zwrot, klient musi przez minimum pół roku aktywnie korzystać z Konta Przekorzystnego.

Równie istotna, jak sam produkt jest jakość obsługi. Bank Pekao znacząco uprościł i skrócił dokumentację niezbędną do zawarcia umowy z bankiem. Umowa rachunku została skrócona z 8 do 2 stron, regulamin został skrócony z 47 do 22 stron, taryfa opłat i prowizji liczy 6 stron zamiast 18, jak w przeszłości. Bank ma ambicję być w pierwszej trójce banków pod względem satysfakcji klientów z oferowanych usług.

Drugim filarem strategii bankowości detalicznej jest wzmocnienie już wiodącej pozycji wśród banków pozyskujących młodych klientów. Pekao obsługuje ponad 190 tys. studentów i odnotował ponad 10 proc. wzrost w 2017 roku, co przełożyło się na 14,5 proc. udziały w rynku. Potencjał tej grupy jest bardzo wysoki, ponieważ aż 42 proc. młodych osób nie posiada konta osobistego.

Chcąc wykorzystać ten potencjał, Bank wprowadził do oferty nowy rachunek dla klientów poniżej 26 roku życia. Jest to specjalna wersja Konta Przekorzystnego, które dla młodych osób jest całkowicie darmowe bez żadnych warunków, również wypłaty ze wszystkich bankomatów na całym świecie są zwolnione z prowizji.

Aby osiągnąć zaprezentowane w strategii cele biznesowe musimy stać się bankiem głównych relacji i pozyskiwać aktywnych klientów. W tym roku chcemy, aby co najmniej 400 000 osób wybrało ofertę Banku Pekao Żeby tak się stało, wprowadziliśmy jeden z najlepszych rachunków na rynku, zmieniliśmy ofertę dla młodych osób, jeszcze bardziej ulepszyliśmy nowoczesną bankowość mobilną PeoPay - powiedział Marek Tomczuk, wiceprezes Pekao, nadzorujący bankowość detaliczną.

Klienci poszukując nowego banku coraz częściej zwracają uwagę na jakość oferowanej bankowości mobilnej. To kryterium wyboru staje się równie istotne, jak bliskość oddziału banku. Dlatego trzecim filarem nowej strategii detalu jest rozwój bańkowości mobilnej.

Nie istnieje dobra bankowość detaliczna, bez bankowości mobilnej. Ten kanał obsługi klienta, jest dla nas niezmiernie istotny. PeoPay zawsze wyznaczał standardy bankowości mobilnej, ale chcemy, żeby był jeszcze lepszy, bardziej uniwersalny. Stąd decyzja o współpracy z PSP. Naszą ambicją jest dwukrotny wzrost ilości klientów korzystających z bankowości mobilnej. Dzięki rozszerzeniu PeoPay o kody BLIK, cel ten będzie łatwiejszy do spełnienia – dodał Marek Tomczuk.

PeoPay, wiodąca aplikacja mobilna na rynku zostanie wzbogacona o kody i funkcję BLIK. Wzbogacanie PeoPay o BLIKA będzie przeprowadzane dwufazowo. W pierwszym etapie, przewidzianym na drugi kwartał 2018 r., użytkownicy PeoPay otrzymają pełną funkcjonalność płatności w sklepach i w internecie (także płatności cykliczne) oraz możliwość wypłat z bankomatów. W drugiej fazie wdrożenia, przewidzianej na trzeci kwartał 2018 r. użytkownicy aplikacji w ramach BLIK będą mogli wykonywać przelewy na numer telefonu w oparciu o express elixir oraz akceptować BLIKA w terminalach POS Banku Pekao.

