Dwucyfrowa dynamika wzrostu branży faktoringu

Obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) w 2017 r. sięgnęły 185 mld zł. To o 16,7 proc. więcej w ujęciu rocznym, podała organizacja. Na koniec 2017 r. na rachunkach bankowych krajowych przedsiębiorców znajdowało się około 25,5 mld zł pochodzących od firm faktoringowych, dodano

Stajemy się dla polskich przedsiębiorców coraz ważniejszym partnerem. Nasza oferta umożliwia szybkie i proste zaspokojenie najpilniejszych potrzeb, związanych z wypłatami wynagrodzeń, pokrywaniem ubezpieczenia społecznego, wypełnianiem obowiązków podatkowych. Dzięki naszemu finansowaniu przedsiębiorcy mogą je bez przeszkód zrealizować, pomimo długich terminów płatności wystawianych faktur. Takie właśnie korzyści daje faktoring, zaś przedsiębiorcy coraz częściej je dostrzegają - powiedział przewodniczący komitetu wykonawczego PZF Dariusz Steć, cytowany w komunikacie.

Z usług działających w Polsce spółek oferujących faktoring skorzystało w 2017 r. ponad 9 tys. podmiotów gospodarczych. To o 12,6 proc. więcej niż w poprzednim roku. Wystawiły one ponad 10 mln faktur przedstawionych krajowym faktorom do finansowania, dodano.

Dla wielu przedsiębiorców korzystających z faktoringu szybki dostęp do środków na finansowanie bieżącej działalności to nie wszystko. Oczekują także ochrony przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów za dostarczone towary bądź usługi. Faktoring pełny zdejmuje z nich to ryzyko, stanowiąc bezcenną ‘poduszkę’ finansową na wypadek nieprzewidzianych trudności handlowych.

Jedną z ważniejszych korzyści dla klientów korzystających z faktoringu, jest to, że finansowanie udzielane jest im nie tylko od dnia wystawienia faktury do terminu wymaganej zapłaty, ale także po tym terminie. Może to być okres do 30, a nawet 45 dni po terminie wymagalności. Takie rozwiązanie pozwala przedsiębiorcom na realizacje swoich zobowiązań bez obawy, że w przypadku braku zapłaty w terminie faktury pojawi się problem z płynnością - dodał Steć.

Podmioty zrzeszone w Polskim Związku Faktorów w 2017 r. obsługiwały zobowiązania pochodzące od ponad 250 tys. dłużników. Na każdego z nich przypadało średnio blisko 740 tys. zł należności. W ujęciu sektorowym, najwięcej wierzytelności firmom faktoringowym powierzają przedsiębiorstwa: produkcyjne i dystrybucyjne, dodano.

Polski Związek Faktorów jest krajową federacją firm świadczących usługi faktoringu, założoną w 2001 r. Aktualnie do Związku należy 24 członków, w tym 5 banków komercyjnych i 19 samodzielnych podmiotów wyspecjalizowanych w faktoringu.

ISBnews, mw