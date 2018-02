Lotnisko Chopina "szybkie i wściekłe"

**Według raportu organizacji ACI warszawskie Lotnisko Chopina zajęło w ub.r. pierwsze miejsce pod względem wzrostu liczby pasażerów wśród lotnisk UE, które obsługują od 10 do 25 mln pasażerów - poinformowało lotnisko. Warszawski port zakwalifikowano do grupy „Szybkich i wściekłych”.

ACI to Międzynarodowa Rada Lotnisk, która reprezentuje ponad 1950 lotnisk w 176 krajach.

Lotnisko Chopina zajęło, według raportu organizacji ACI, pierwsze miejsce pod względem wzrostu liczby pasażerów wśród lotnisk UE, w grupie 2 (obsługującej od 10 do 25 mln pasażerów). W klasyfikacji obejmującej wszystkie europejskie lotniska, do których ACI zalicza również Turcję oraz Izrael, warszawski port, ze wzrostem na poziomie 22,7 proc., zajął także drugie miejsce w grupie 2 ex aequo z lotniskiem z Sankt Petersburga - poinformowało w komunikacie lotnisko.

Jak dodano, warszawski port został zakwalifikowany do grupy „Szybkich i wściekłych”, czyli 19 lotnisk, z największą dynamiką wzrostu od 2012 roku. Warszawski port znalazł się w gronie takich lotnisk jak Berlin Schoenefeld, Lizbona, Londyn Stansted, Ateny, czy amsterdamski Schiphol.

Ubiegłoroczny wzrost na Lotnisku Chopina oznacza, że z naszych usług skorzystało niemal 3 mln pasażerów więcej, niż w 2016 rok. Ruch transferowy w naszym porcie wzrósł o ponad 34 proc., czyli o 1 mln, co spowodowało, iż jego udział w całości ruchu wzrósł w ciągu roku z 22 do ponad 24 proc. Już niemal 4 mln pasażerów korzysta z Lotniska Chopina jako portu przesiadkowego. Dzięki tym wynikom nasz port umocnił się na pozycji lidera w regionie. Potwierdza to potrzebę budowy dużego portu przesiadkowego w tej części Europy - powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor biura marketingu i PR Lotniska Chopina Hubert Wojciechowski.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port w Polsce. W 2017 r. obsłużył on 15,75 mln pasażerów (12,8 mln w 2016 roku), czyli o ok. 23 proc. więcej niż w 2016 r., a w grudniu 2017 r. było to 1,12 mln podróżnych. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. (PAP)