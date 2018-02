Nie ma nierównowagi na rynku pracy

Rada Polityki Pieniężnej od dłuższego czasu spodziewa się, że mogą pojawić się napięcia na rynku pracy i stąd jest „wyczulona” na sytuację na tym rynku, niemniej jednak na razie takie napięcia się nie pojawiły, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Okazało się, że są jakieś rezerwy zawodowe, że wzrasta aktywność zawodowa właściwie we wszystkich przedziałach, w szczególności kobiet, że przechodzą do pracy osoby ze wsi i małych miejscowości, że aktywizują się i młodzi, i osoby w wieku okołoemerytalnym, dodał.

Jesteśmy wyczuleni na to, bo jeśli gdzieś, to właśnie tam mogą pojawić się napięcia. Ale na razie, z ręką na sercu - bo dzisiaj i wczoraj było to wielokrotnie analizowane - na razie tych napięć nie ma. Mogą się pojawić, ale mogą się i nie pojawić - stwierdził szef banku centralnego.

Podkreślił, że liczy na wzrost wydajności pracy i na to, że pojawią się inwestycje w postęp techniczny.

Z kolei członek RPP Jerzy Osiatyński zwrócił uwagę na symptomy wzrostu inwestycji prywatnych i wskazał, że powinny się przenosić na poprawę dynamiki wzrostu wydajności pracy.

Gdyby to się potwierdziło, to wtedy to napięcie, które powstaje pomiędzy tym, co widzimy na rynku pracy i dynamiką wydajności pracy powinno się zmniejszać. To jest też ten dodatkowy czynnik, który sprawia, że przynajmniej ja czuję się bezpieczniej i spokojniej niż w stosunku do sytuacji sprzed 2-3 miesięcy. Są pierwsze symptomy, które pozwalają liczyć, że nastąpiło przyspieszenie inwestycji prywatnych - powiedział Osiatyński.