Zwolnienia grupowe będą słono kosztować Agorę

Agora szacuje wielkość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych, która obciąży wynik w I kw. 2018 r., na ok. 1,6 mln zł, a oszczędności z tytułu restrukturyzacji na ok. 2- 2,5 mln zł rocznie.

Agora zawarła porozumienie trójstronne ze związkiem zawodowym, działającym przy spółce oraz z radą pracowników w sprawie zwolnień grupowych.

Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone w okresie od 15 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r. i obejmie do 53 pracowników segmentu Druk w Grupie Agora, co stanowi około 16,3 proc. wszystkich zatrudnionych w tym segmencie – czytamy dalej.