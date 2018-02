Przedsiębiorca wybacza oszustowi?

Tylko 27 proc. przedsiębiorców konsekwentnie stosuje sankcje wobec firm, które nie płacą im za towary i usługi - wynika z badania „Audyt windykacyjny”, przeprowadzonego na zlecenie firmy Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

Jak wskazano w badaniu, znacznie mniej firm jest konsekwentnych w realizacji swoich zapowiedzi i deklaracji. W 2015 r. niemal połowa, jeśli uprzedziła kontrahenta o podjęciu działania zmierzające do odzyskania należności, rzeczywiście to robiła. „Aktualnie taki plan realizuje tylko niespełna 27 proc. małych i średnich firm” - zaznaczyli autorzy badania.

„Dobra koniunktura rozleniwiła wiele firm. Zwiększają one przychody i zyski, nie narzekają na brak zamówień, więc uważają, że niepłacący kontrahenci nie są dla nich poważnym zagrożeniem” - ocenił, cytowany w komunikacie, prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki.

Według badania połowa przedsiębiorców sprawdza wpływy na konto codziennie. 15 proc. robi to raz na tydzień, a 11 proc. - raz w miesiącu. „Aż 81 proc. firm ma problemy z uzyskaniem zapłaty za sprzedane towary i usługi, co oznacza 10 proc. wzrost w stosunku do poprzedniego badania. Z tego grona niemal 60 proc. przedsiębiorstw skarży się, że co 10. faktura wystawiana przez nich każdego miesiąca pozostaje nieopłacona” - wskazano. Z kolei jedna trzecia firm potwierdza, że przeterminowane płatności to 11-50 proc. ich wszystkich faktur.

W badanych firmach z sektora MSP egzekwowaniem należności najczęściej zajmuje się księgowość (46,5 proc.), a w 30 proc. odpowiadają za to osobiście szefowie lub właściciele firm. Działowi handlowemu powierza tę czynność 5 proc. firm. Z kolei 4 proc. przedsiębiorców deklaruje, że nie ma konkretnej osoby, która się tym zajmuje.

Według prezesa firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso Jakuba Kosteckiego podczas odzyskiwania własnych pieniędzy najważniejsza jest wytrwałość. „Nie należy poddawać się, kiedy kontrahent nie odbiera telefonu. Przedsiębiorca może np. wtedy wysłać e-mail z informacją, że oczekuje zapłaty i zapowiedzią konkretnych działań zmierzających do wyegzekwowania pieniędzy” - powiedział. Jak podkreślił, „w zapowiedziach trzeba być konsekwentnym”, bo to „zwiększa szanse na kontynuację współpracy na zdrowych zasadach w przyszłości”.

Badanie „Audyt windykacyjny” zostało przeprowadzone w listopadzie 2017 r. przez Keralla Research na próbie 500 firm z sektora MSP. (PAP)