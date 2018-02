Wyślij list z tym znaczkiem w świat: "Nigdy więcej!"

Poczta Polska włączyła się do akcji powstrzymania zniesławiania Polski i wydała znaczek pocztowy „Nigdy więcej! Never again!”, poświęcony ofiarom niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych na terenie Polski. Emisji towarzyszą koperta FDC oraz datownik. Instytucja zachęca do korzystania ze znaczka i wysyłania go w listach za granicę

Najnowsza produkcja Poczty Polskiej adresowana jest nie tylko do filatelistów, pokazuje symbole najsłynniejszego niemieckiego, nazistowskiego obozu zagłady – KL Auschwitz, które najbardziej są kojarzone z ludobójstwem z okresu II wojny światowej. Miejsce to wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO pod nazwą „Auschwitz Birkenau German Nazi Concentration and Extermination Camp (1940-1945)”, która znalazła się na znaczku.

Wyeksponowanym elementem grafiki jest napis „Arbeit macht frei”, stylizowany na ten, który znajduje się nad główną bramą wejściową do obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Jego cyniczna treść jest dziś symbolem zagłady i okrucieństw II wojny światowej. Najbardziej zaś uwidocznione na znaczku zostało tytułowe hasło emisji: „Nigdy więcej! Never again!”. Autorka - Marzanna Dąbrowska zaproponowała oszczędną, czarno-białą stylistykę, na tle której to pozytywne przesłanie zapisane czerwoną czcionką kontrastuje - podaje Poczta Polska

Ponadto na kopercie FDC znajdują się wybrane świadectwa tragicznej spuścizny ludobójstwa niemieckich nazistów - napis wykonany przez więźnia obozu oraz rysunki autorstwa dwóch innych prześladowanych. Na prezentowanych grafikach ukazano spójny obraz tęsknoty za człowieczeństwem: szkic barakowej zabudowy KL Auschwitz, oczy spoglądające na świat zza kolczastego drutu oraz wieńczące ten przekaz błaganie więźnia o zbawienie są symboliczną wizją obozowej codzienności.

Zdecydowaliśmy się wydać walor o jednoznacznym przekazie, który przestrzega przed łamaniem elementarnych wartości człowieczeństwa. Przesłanie historyczne w tym przypadku ma szczególny wymiar dla nas, współczesnych, którzy poddawani jesteśmy próbom zakłamywania historii, kiedy media na świecie wciąż używają absurdalnego i kłamliwego określenia „polskie obozy śmierci”. Ten znaczek ma być wkładem Poczty Polskiej w misję przekazywania prawdy – powiedział Wiesław Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej.

KL Auschwitz został przez Niemców utworzony w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, polskiego miasta wcielonego do Niemiec. Na początku przywożono tu głównie Polaków, a od 1942 r. stał się miejscem masowej zagłady Żydów – więzionych i mordowanych przede wszystkim w rozbudowanej do tych potrzeb filii KL Auschwitz-Birkenau. To w niej zginęło ok. 90 proc. ofiar całego kompleksu KL Auschwitz, a zatem około 1 mln ludzi, przeważnie Żydów.

W styczniu 1945 r. wraz z ofensywą Armii Czerwonej, Niemcy ewakuowali się w pośpiechu i nie zdążyli zniszczyć obozu. Pozostały baraki, krematorium, ogrodzenia z drutów kolczastych i brama. Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i Szoa.

Wydawnictwa Poczty Polskiej można kupić w wyznaczonych placówkach Poczty Polskiej i sklepie internetowym: www.filatelistyka.poczta-polska.pl

mw