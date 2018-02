Więcej badań naukowych w Grupie Azoty

Grupa Azoty i puławski Instytut Nowych Syntez Chemicznych podpisały w czwartek list intencyjny. Treść listu przewiduje zacieśnienie i usystematyzowanie współpracy. Mają m.in. wspólnie starać się o fundusze na badania naukowe i innowacje

Dokument został podpisany w urzędzie wojewódzkim w Lublinie.

To jest ważny krok, który przyczyni się także do rozwoju województwa lubelskiego, regionu mającego dużo do nadrobienia w gospodarce - powiedział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.