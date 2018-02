Na ratunek koniom

Skaryszewski samorząd i organizacja Centaurus działająca na rzecz zwierząt i ochrony przyrody porozumiały się w sprawie zmiany formuły imprezy „Wstępy”, jednego z najstarszych i największych w Europie jarmarków konnych.

O efektach rozmów poinformowali w środę, 7 lutego na wspólnej konferencji prasowej burmistrz Skaryszewa i przedstawiciele Fundacji Centaurus.

Podjęliśmy pierwszy krok ograniczenia zdecydowanego, być może nawet do zera, handlu końmi w Skaryszewie w celach konsumpcyjnych - powiedział Ireneusz Kumięga, burmistrz Skaryszewa. My w Polsce koni nie zjadamy, jest to nam obce kulturowo, niemniej polski rynek rolny jest producentem koni w celach konsumpcyjnych - tłumaczył Kumięga.